Presidentes de Sindicatos Rurais participam do Seminário “Agronegócio Sustentável no Brasil”

Realizado em Lisboa, o seminário “Agronegócio Sustentável no Brasil” teve como objetivo contribuir com a promoção do desenvolvimento sustentável e fortalecer o estimulo ao bionegocio. Representando o Sistema FAET/SENAR, estiveram presentes no evento o presidente do sindicato rural de Ponte Alta do Bom Jesus, Arnóbio Queiroz, de Lagoa da Confusão, Vanderlei Silva, de Dois Irmãos, Francisco Tozzati e de Ananás, Valdemar Nepomuceno. O Diretor do DEPPS, Luiz Cláudio Faria, também participou do evento.

O evento foi promovido pela Comissão de Relações Exteriores do Senado e da Câmara dos Deputados. De acordo a senadora Kátia Abreu, responsável pela realização do evento, neste momento em que preservação ambiental é fundamental para a abertura de novos mercados, foi possível mostrar a responsabilidade do Brasil com o tema. Para ela, “o agronegócio entra não para dividir, mas para somar e encontrar soluções que promovam o desenvolvimento e a sustentabilidade”, afirmou a senadora.

Segundo o presidente do sindicato de Ponte Alta do Bom Jesus, Arnóbio Queiroz, o seminário contou com palestras de especialistas em meio ambiente, agro e autoridades econômicas mostrando qual é a real situação no Brasil “Hoje sabemos da importância que o nosso país tem para o mundo e o enorme potencial do Brasil para produção de alimentos, muito além do que ainda fazemos hoje”, destacou.

Os presidentes também puderam acompanhar de perto como é realizada a atividade da pecuária num país europeu, visitando propriedades da cadeia de bovinocultura de corte. Nas visitas, eles conheceram as instalações, a forma como é feito o manejo do rebanho, alimentação, exigências sanitárias e protocolos para exportação. Além disso, também viram de perto a diferença do gado que sai para exportação e o gado que fica para consumo interno.

O evento ocorreu depois da COP 26 e contou com a participação de diversas autoridades, como o Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Presidente da Câmara, Arthur Lira, o Ministro do Supremo Gilmar Mendes, Presidente do BRICS, Marcos Troyo, novo Embaixador da China, Yang Wanming entre outros.