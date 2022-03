Governador Wanderlei Barbosa assina convênio para reestruturação do Distrito Agroindustrial de Porto Nacional

Por Laiane Vilanova | Governo do Tocantins

15/03/2022 – Publicado às 21:03

Por meio do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (PICS), o governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, assinou na manhã desta terça-feira, 15, convênio firmando parceria com a Prefeitura de Porto Nacional para a reestruturação do Distrito Agroindustrial do Município.

O recurso previsto na ordem de R$ 24 milhões é oriundo do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE), administrado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado (CDE), para execução em três anos. O Distrito do Parque Industrial de Porto Nacional conta com 502 lotes que totalizam uma área de 2.000.000 m².

Favorável à ação, o governador Wanderlei Barbosa destacou que a industrialização do Estado passa por esse tipo de ação. “Eu só posso dizer que estou industrializando o Estado, a partir do momento que eu estruturo os Parques Industriais. Eu não posso ter um parque em que os caminhos entram e a mercadoria é prejudicada pela poeira. Então, se nós temos a intenção de industrializar esse Estado, nós temos que entregar condições salubres de trabalho”, informou.

A assinatura do convênio, há muito tempo esperada pelos gestores do município de Porto Nacional, foi comemorada. “Somos agradecidos por essa forma como o governador Wanderlei [Barbosa] tem atuado. Porto Nacional há muito tempo esperava essa reestruturação. É bom que agora iremos efetivar, nós nos sentimos honrados e frisamos que isso vai ajudar não só o município, mas também todo o Estado, pois vai gerar mais dividendos, vai gerar mais empregos”, comemorou o prefeito Ronivon Maciel.

Sobre o PICS

O Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (PICS) é uma iniciativa do Governo do Tocantins, que tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico do Tocantins de maneira descentralizada, investindo na recuperação da infraestrutura dos parques industriais, já instalados, e na implantação de novos parques, além de incentivar projetos de fortalecimento dos negócios em todo o Estado. O PICS foi lançado em janeiro deste ano.