Presidente Bolsonaro, Michelle e Damares estarão em Porto Nacional no lançamento do programa DNA do Brasil; o programa atenderá cerca de 46 mil crianças

Por Nadya Mayara | Secretaria Municipal da Comunicação

20/03/2022 – Publicado às 09:50

Delegações de 63 cidades do Tocantins estarão em Porto Nacional na próxima terça-feira, 22, para o lançamento do programa DNA do Brasil, que tem por finalidade atuar em prol do desenvolvimento dos talentos esportivos e vocacionais de crianças e adolescentes. O evento contará com as presenças do presidente Bolsonaro, da primeira-dama Michelle Bolsonaro e da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.

A estimativa é que o programa atenda cerca de 46 mil crianças, adolescentes e jovens, com idades entre de 6 e 17 anos. Ao todo, 235 escolas já estão inseridas no projeto. Além disso, será desempenhado um trabalho de qualificação de profissionais da educação básica, contribuindo para a produção de conhecimento científico dos participantes.

DNA do Brasil

O Programa tem como objetivo atender crianças em situação de vulnerabilidade, trabalhando em prol do desenvolvimento dos talentos esportivos e vocacionais. Em Porto Nacional, o programa irá atuar na formação de atletas, adequação e criação de infraestrutura esportiva, detecção de talentos esportivos, orientação vocacional, implantação de sistema de gestão nos centros esportivos, disseminação das metodologias de atletas olímpicos e criação de uma campanha social para envolvimento da população.