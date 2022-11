Premiação do VII Festival de Cinema Estudantil homenageará amigos da arte palmense

Autor: Samara Martins/FCP

Pessoas que contribuíram para a arte, a comunicação, cultura e a educação de Palmas serão homenageadas na cerimônia de premiação do VII Festival de Cinema Estudantil de Palmas – Você Tela. O evento acontece nesta quinta-feira, 24, às 19 horas, na Grande Praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

Na ocasião serão concedidos os prêmios ‘Troféu de Jornalismo Tião Pinheiro’ para a jornalista Jocyelma Santana, ‘Troféu Você na Tela Cinema’ ao cineasta André Araújo, ‘Troféu Você na Tela Educação’ para a professora Ana Kamilla e ‘In Memoriam’ em homenagem ao cordelista Bira Dantas.

A coordenadora do projeto, Elisângela Dantas, explica que as homenagens são uma forma de reconhecer aqueles que contribuem ou contribuíram para a cultura, educação e a produção audiovisual na Capital, mostrando às novas gerações quem veio antes e ajudou a criar uma cultura de cinema na região.

Jornalismo

Inspirado no jornalista, escritor e compositor José Sebastião Pinheiro, mais conhecido como Tião Pinheiro, o troféu homenageia nomes da comunicação e do jornalismo tocantinense. A jornalista Jocyelma Santana será a homenageada desta edição.

Paixão pelo que faz define bem a vida da jornalista e professora Jocyelma Santana, atuante na comunicação no Tocantins há mais de 20 anos, e atualmente ocupa o cargo de editora-chefe/apresentadora do Bom Dia TO na TV Anhanguera/Globo. Além de jornalista, Jocyelma também é advogada, Mestre em Educação e cantora Cristã nas horas vagas.

Cinema

O Troféu ‘Você na Tela de Cinema’ é entregue para nomes do cinema Tocantinense que contribuíram com o desenvolvimento da modalidade ao longo da história de Palmas. Este ano quem receberá a homenagem será o diretor e roteirista André Nascimento Araújo.

Um dos pioneiros na área de cinema em Palmas, Araújo produziu, dirigiu e colaborou com dezenas de obras audiovisuais no Estado, com participações e premiações em festivais regionais e nacionais. Em 2014, lançou pela SuperOito Produções, o primeiro longa-metragem coletivo do Tocantins, Palmas, eu gosto de tu, que fez mais de 5 mil espectadores em circuito comercial. Foi âncora do programa CBN Tocantins de 2012 a 2014. Atualmente está no circuito exibidor com o longa ‘O Comedy Club’, lançado em setembro de 2022.

Educação

O troféu Você na Tela Educação será entregue para o professor orientador que contribuiu ao longo dos 7 anos de produção de cinema estudantil no município de Palmas.

Receberá a homenagem, a professora Ana Kamila da Silva, pedagoga, pós-graduada em Educação artística, contadora de histórias, escritora, atriz do grupo teatral Um Ponto Dois, acadêmica do curso de licenciatura em teatro da Universidade Federal do Tocantins e criadora do projeto @poesias.comigo.

In Memoriam

A categoria ‘In memoriam’ homenageará o artista popular, cordelista, Severino José Dantas-Bira Dantas, falecido em março de 2022. Contar histórias, habitar o imaginário, viver fantasias, descobrir mundos e encantar pessoas. Eram estas características do homenageado, nascido em 09 de abril de 1945, em Carnaúbas dos Dantas, onde cresceu e viveu sua adolescência.

Em 1973 fixou moradia em Araguaína, antigo norte do Goiás. No Colégio Santa Cruz concluiu o curso Técnico em Contabilidade (2º Grau), começou a marcar quadrilhas juninas, colaborou com jornais locais nas colunas sociais e esportivas. Mudou-se para Conceição do Araguaia, onde atuou como locutor de esporte e deu aulas de reforço de Português. Ainda viveu em Porto Velho, Rio Branco e retornou para Carnaúbas dos Dantas (RN).

Em 2004, mudou-se para Palmas e passou a marcar quadrilhas, tornando-se uma das figuras cativas da história do Arraiá da Capital. Marcador da Quadrilha Pega Fogo. Em 24 de janeiro de 2007 ingressou na Universidade da Maturidade (UMA) e, desde então, conquistou o coração de todos. Cordelista e quadrilheiro, se apresentou em vários eventos da UMA pela Capital. Bira não teve filhos e era solteiro. Morava com a irmã e faleceu no dia 21 de março de 2022.

