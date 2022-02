Prefeitura reúne produtores e feirantes de Gurupi para solucionar demandas da classe

Texto: Secom | Prefeitura de Gurupi

24/02/2022 – Publicado às 00:22

Com uma gestão participativa e pautada no diálogo, a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e o vice-prefeito, Gleydson Nato, reuniram os produtores e feirantes do município para debater soluções e alternativas para resolver demandas da classe. O encontro foi realizado na manhã desta quarta-feira, 23, no Centro de Convenções Mauro Cunha.

Além da prefeita, do vice-prefeito e dos feirantes, estiveram presentes na reunião o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias; o presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), Sargento Jenilson; o presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo Maciel; e os vereadores André Caixeta e Jair do Povo.

Na pauta estiveram vários assuntos relacionados à produção rural, desde preparo do solo até a comercialização dos produtos. Foram discutidas questões sobre maquinário da Prefeitura, que apoia os pequenos agricultores, condições das estradas vicinais, adequações nos espaços utilizados pelos feirantes para comercialização dos produtos (Mercado Municipal e Feiras do produtor), e a ordenação do trânsito nos locais das feiras.

A prefeita Josi Nunes frisou que vai buscar resolver as demandas em conjunto com os próprios produtores e que as decisões da gestão serão tomadas em acordo com a classe. Destacou ainda que o diálogo é algo marcante na gestão atual.

“Estou sempre conversando com a comunidade e quero dizer que qualquer problema que houver nós estamos prontos para atender, dialogar, apontar os pontos que temos que melhorar e reforçar o que está dando certo. Convidamos todos os produtores e passamos a manhã reunidos, apontamos todos os itens que temos que fazer, e discutimos mudanças de comportamento que alguns feirantes deverão adotar. É uma via de mão dupla, então juntos, encontraremos soluções para que eles possam trabalhar tranquilamente, mas com ordenamento necessário na nossa cidade”, disse a prefeita.

O presidente da Associação dos Feirantes, Daniel Soares, também ressaltou a importância do diálogo para resolverem as demandas. “Estamos resolvendo os problemas e essa conversa é muito importante porque a prefeita veio pessoalmente para ouvir nossas necessidades e teremos novas reuniões para atender aos feirantes. Buscaremos a organização do trânsito no nosso espaço de trabalho, e um local adequado para que a feira funcione bem e todas as partes fiquem satisfeitas”, comentou.

Uma comissão foi montada, com representantes da Prefeitura, da Câmara de Vereadores e dos feirantes, para manter reuniões contínuas para discutir mais a fundo as pautas levantadas pelos feirantes. “É uma comissão permanente, que será liderada pelo nosso vice-prefeito, Gleydson Nato. Essa comissão já reunirá hoje à tarde para discutir dois temas. A questão da fiscalização de trânsito, e iniciar as discussões sobre o que fazer para melhorar as condições da feira para não atrapalhar o tráfego de veículos, e os comerciantes locais”, explicou a prefeita.