Abertura da Semana da Diversidade destaca conquistas e orgulho ao longo dos ’20 anos do movimento LGBTI+ no Tocantins’

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes), participou da abertura da Semana da Diversidade que celebra os ’20 anos do movimento LGBTI+ no Tocantins’, na noite desta quinta-feira, 16, no auditório da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Na ocasião foram debatidos avanços e conquistas do movimento ao longo destas duas décadas.

A mesa de debates contou com a participação de representantes da sociedade civil organizada e do Poder Público e foi conduzida pelo Dr. Damião Rocha, que integra o Movimento LGBTI + do Tocantins e do Coletivo da Diversidade Tocantinense. “A Semana traz diversas atividades e propostas, sempre com o foco na garantia de direitos e o que estamos fazendo aqui esta noite e durante esta Semana tem significado histórico, pois celebramos duas décadas de resistência. É momento de agradecer a todos que durante esses anos fizeram parte dessa luta e continuar buscando melhorias para a comunidade”.

A secretária de Desenvolvimento Social, Adriana Aguiar, representou a prefeita Cinthia Ribeiro e destacou o compromisso da gestão com a inclusão social. “A Prefeitura de Palmas apoia a realização desse evento, por entender a importância do diálogo para a construção e fortalecimento de políticas públicas que consigam responder às necessidades, potencialidades e direitos da população LGBTI+.”

Segundo ela, já são 20 anos do movimento no Tocantins com a proposta de extinguir preconceitos, discriminações e outras formas de violência. “Nós acreditamos no respeito e na necessidade de discutirmos juntos as questões que envolvem a inclusão social, o acesso à cultura e a saúde dessa população.”

A organização da Semana da Diversidade que celebra os ’20 anos do movimento LGBTI+ no Tocantins’ é do Coletivo da Diversidade Tocantinense em parceria com a Prefeitura de Palmas e conta com o apoio cultural de instituições públicas e privadas como, por exemplo, a Defensoria Pública do Tocantins, o Instituto Brasileiro de Direito de Família ou IBDFAM, Lanterna Lounge Bar, Rede Gay do Brasil, Governo do Tocantins, Atrato, Coletivo SOMOS, Casa A+, Kadosh Digital e Jornal Interativo Político.

Programação

16 de junho de 2023

Local. Defensoria Pública do Estado do Tocantins, AV Teotônio Segurado

18h30: CASAA+ prevenção e combate IST

HIV AIDS

20h30: Dr. Janot

17 de junho de 2023

Local: Atenas Society

16h00: Futebol e Gaymada

22h00: Lanterna Lounge Bar

18 de junho de 2023

14h: Concentração da 18ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Palmas no Parque dos Povos Indígenas

16h: Ato político e cultural

18h: Abertura da 18ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Palmas

23h30: Encerramento – Palmas Brasil Norte