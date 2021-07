Equipe do Ministério da Saúde virá a Palmas conhecer os programas de residência desenvolvidos pela Fesp

Durante a cerimônia de lançamento do ‘Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde’, ocorrida em Brasília-DF, na manhã desta quinta-feira, 15, a presidente da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas, Marttha Franco Ramos, articulou uma visita técnica com o Ministério da Saúde, prevista para agosto, para que seja apresentado o trabalho de residência desenvolvido pela Prefeitura de Palmas.

O evento contou basicamente com conselhos da área da saúde, inclusive o Conselho Federal de Farmácia, do qual Marttha Ramos é conselheira pelo Tocantins. A Fesp foi uma das únicas entidades que atuam na área de residência participando do evento, o que chamou a atenção do Ministério da Saúde.

“Estamos muito felizes! Palmas será a primeira capital a receber uma equipe do Ministério da Saúde, e terá a Fesp como referência para todo o Brasil, pois desenvolvemos diversos programas de residência e todos de excelente qualidade. Tê-los como vitrine nacional mostra que estamos caminhando na direção certa. Confirmamos a visita para agosto e, em breve, anunciaremos a data”, comemorou a presidente.

Na ocasião foi lançada uma oferta educacional de mais de 50 mil cursos de diversas modalidades extracurriculares para melhor capacitar os preceptores e residentes com 23 mil bolsas. “Passamos de R$ 1,090 bilhão para R$ 1,433 bilhão para o ano de 2022”, disse a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, ao comentar sobre o orçamento voltado para a área. “É o primeiro passo para que a gente passe a considerar residência no país como padrão ouro para que, em um futuro breve, possamos ter mais profissionais especialistas, mas, sobretudo, melhores profissionais sendo entregues à nossa população. E, para que dê certo, precisamos da parceria das instituições.”

“Temos o compromisso de ampliar os investimentos e qualificar ainda mais os programas. Como em todas as áreas profissionais, a Saúde passa por constante atualização, com isso, o Ministério da Saúde vai atuar fortemente em parceria com o Ministério da Educação para que tenhamos mais eficiência nas políticas públicas para atualizarmos constantemente nossos residentes”, declarou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.