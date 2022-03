Prefeitura de Porto Nacional realiza programação especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher

Por Anne karianny Moreira | Secretaria de Comunicação

08/03/2022 – Publicado às 05:41

A Prefeitura de Porto Nacional planejou uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Todas as mulheres estão convidadas a participar das festividades que acontecem nesta terça-feira, 08, durante todo o dia, em diversas localidades. A programação conta com palestras, roda de conversa e sorteio de brindes.

Durante a manhã, serão realizadas palestras no Centro de Convenções Vicente de Paula (Comandante Vicentão), a partir das 8h. A primeira será ministrada pela especialista em gestão de pessoas, coaching e psicóloga Joana D’arc Queiroz Miranda e a segunda pela consultora educacional, coach espiritual, palestrante e membro do coletivo Mulheres em Movimento, Conceição Jordan. Na ocasião, haverá também sorteio de brindes entre as mulheres presentes.

Já no período da tarde, às 15h30, acontecerá a palestra motivacional ministrada pela Conceição Jordan e apresentação cultural com a poetisa Eunete Guimarães, na Vigilância em Saúde.

A partir das 16h, uma roda de conversa com o tema “Mulheres fortalecendo o futuro”, está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Administração e vai reunir diversas profissionais de diferentes áreas de atuação. O evento contará com a presença da primeira-dama e Secretária Municipal da Assistência Social, Keila Viana, e participação da vereadora Joelma do Luzimangues, da médica Infectologista Ana Therra Manduca, da empreendedora Dany Mecenas, da empresária Mariana Lima, da advogada Mariany Bueno, da professora Iris Pires, da gerente interna do Sicredi Deijane Melo, da cirurgiã pediatra, Lúcia Caetano e da nutricionista Maria Paula Fernandes.

O Anexo II da Prefeitura Municipal será o ponto de encontro dessas mulheres que fazem a diferença e a mediação da roda ficará por conta da Secretaria de Comunicação, Meire Anny Almeida Moreira.

A Secretaria da Juventude também vai realizar uma ação em homenagem ao Dia da Mulher, com distribuição de mimos no centro de convenções e em diversos pontos da cidade.

Programação Dia Internacional da Mulher

Palestras

Hora: 8h

Local: Centro de Convenções Vicente de Paula (Comandante Vicentão)

Palestra motivacional e poesia

Hora: 15h30

Local: Vigilância em Saúde

Roda de Conversa “Mulheres fortalecendo o futuro”

Hora: 16h

Local: Anexo II da Prefeitura