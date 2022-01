Prefeitura de Porto Nacional promove 39º Seminário Municipal da Educação e IX Jornada Pedagógica

Texto: Secom/Prefeitura de Porto Nacional

Visando a formação e a capacitação de mais de 1.300 profissionais da Rede Municipal de Ensino de Porto Nacional, a Secretaria Municipal da Educação – Semed realizará, entre os dias 24 e 27 de janeiro, o 39º Seminário Municipal da Educação e a IX Jornada Pedagógica, cujo tema abordado será: “Quando o retorno é um novo recomeço”. O evento contará com palestras sobre o “Novo Fundeb”, proferida pela deputada federal, Professora Dorinha Seabra; ‘‘Quando O Retorno é um Novo Começo”, pelo professor doutor em Educação, César Evangelista Fernandes Bressanin; “Como Retornar – Acolhimento Socioemocional nas Escolas”, com a Psicóloga Michelle Sales Zukowski, Mestre em Educação e “Inteligência Emocional e Relacionamento Interpessoal”, com o Administrador, Hipnoterapeuta e Professional Coaching, A’Eronssaytt Gomes Lima de Oliveira.

A Jornada Pedagógica inclui novas estratégias de aprendizagem e o uso das tecnologias. Para isso, os profissionais apresentarão os planejamentos realizados durante a pandemia para a realização do ensino remoto e os novos planejamentos para o novo ensino presencial que ocorrerá a partir do próximo dia 1º de fevereiro, tendo como foco principal a alfabetização e o letramento.

Para a secretária de Educação de Porto Nacional, Helane Dias, a realização do evento antes do início das aulas presenciais é primordial. “Devido à pandemia e ao isolamento imposto, foi necessário que tomássemos decisões rápidas e isso afetou tanto o aprendizado dos alunos, quanto o aspecto emocional de milhões de estudantes, familiares e educadores. Esse seminário foi pensado exatamente nisso”, pontuou a Secretária.

Devido à pandemia da Covid-19, o evento que contará com palestras e apresentações artísticas, acontecerá no formato presencial e online, com transmissão pelo canal do Youtube da Semed, a partir das 08 horas.