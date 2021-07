Prefeitura de Porto Nacional inaugura obra de alambrado na Escola Rural Faustino Dias

Dando continuidade às comemorações do aniversário de 160 anos de emancipação política e 283 anos da história portuense, a Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria da Educação, inaugurou nesta segunda-feira,(12), a obra de um Alambrado da Escola Faustino Dias, localizada na Fazenda Matança.

O objetivo da construção de um cercado de proteção entorno da escola é garantir mais segurança aos alunos e servidores da Escola Rural Faustino Dias dos Santos. A obra foi realizada com recurso próprio da prefeitura.

Na ocasião, o Prefeito Ronivon Maciel durante a cerimônia de inauguração falou da tranquilidade em saber que os alunos estarão em segurança e agradeceu a toda a gestão. “Quero agradecer a todos, mas de forma especial, a equipe da educação,que tem se esforçado no dia a dia. O meu compromisso é de lutar por uma educação de qualidade à comunidade rural”, enfatizou o Prefeito.

Para a Secretária da Educação, Helane Dias Rodrigues, a construção do alambrado representa mais que uma obra, mas sim o início de diversas ações na área da educação rural.“Não queremos entregar apenas um alambrado, queremos também em breve entregar mais obra na escola, como uma reforma, uma quadra esportiva, entre outros, já temos o projeto”, conta a secretária emocionada com a entrega da obra.

Luam Patrique Oliveira é o Diretor da escola, falou que é um momento especial e esperado para toda a comunidade. “Nós atendemos mais de 135 alunos dos anos iniciais e fundamental, que são moradores dos nove assentamentos da região da Fazenda Matança. A gente ficava preocupado, uma vez que escola fica a menos de 100 metros da Rodovia TO 455”, contou o gestor.

Um dos alunos da escola, é filho do Helio Santos Milhomem, segundo ele, a reivindicação já era demanda antiga da comunidade, e com a atual gestão, a solicitação foi atendida. “Estávamos com medo, mas hoje estamos seguros, o sonho antigo foi realizado”, falou o autônomo.

A cerimônia de entrega da obra aconteceu na própria escola, realizada com todas as medidas de protocolos sanitárias contra à Covid-19. E participaram da inauguração, além do Prefeito e da Secretária da Educação, a Presidente da Câmara de Porto Nacional, Rosangêla Mecenas, a equipe da Secretária da Educação, alguns secretários, profissionais da escola e pais de alunos.