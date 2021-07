Diversas programações em alusão ao dia do evangélico marcam o maior Circuito Turístico Cultural de Audiovisual da história do Tocantins

A tarde do terceiro dia do maior Circuito Turístico Cultural de Audiovisual da história do Tocantins, realizado na Capital da Cultura Tocantinense em Porto Nacional, foi marcada pelo início das programações em alusão ao Dia Municipal do Evangélico, comemorado em Porto Nacional, nesta segunda-feira, 12, em cumprimento à Lei 1766/2003, criada pelo Vereador Helder Brito (In memoriam), a data antecede as festividades do aniversário de 160 anos de emancipação política e 283 anos da história de Porto Nacional.

FEST GOSPEL

Idealizado por Wesley Rocha, o Projeto Fest Gospel surgiu no ano de 1987, com o objetivo de promover a música gospel dentro da cidade de Porto Nacional.

O quarto Fest Gospel aconteceu no último domingo, 11, e contou com diversas apresentações musicais de integrantes de várias denominações religiosas.

Crianças, jovens e adultos puderam se apresentar aos telespectadores e jurados do festival de talentos.

“Hoje realizando o Fest Gospel totalmente virtual, está passando um filme na minha cabeça, já estávamos a dois anos sem poder realizar esse Projeto devido a pandemia e hoje graças ao Prefeito Ronivon Maciel, estamos tendo a oportunidade de sermos valorizados e seguindo todas as medidas contra a Covid-19, podemos realizar esse evento”, disse Wesley Rocha.

O Festival contou com 12 participantes sendo 4 finalistas e 1 campeã.

Polyana Souza, Foi a Campeã do 4º Fest Gospel 2021.

DIA DO EVANGÉLICO

Nesta quarta-feira, 12, as programações em alusão ao Dia do Evangélico dentro do Circuito Turístico Cultural de Audiovisual, aconteceram logo no início da manhã. Thiago Paulino apresentou o evento que teve a presença do Prefeito, Ronivon Maciel, Secretário da Cultura e do Turismo, Fernando do Shock, Presidente do Conselho de

Ministros e Pastores de Porto Nacional, Wesley Bezerra e do Vice-Presidente, Wadson Ferreira.

Em sua fala, Ronivon Maciel, demonstrou alegria de poder em conjunto com o Conselho de Ministros e Pastores – COMPAS, realizar o Dia Municipal do Evangélico em Porto Nacional.

“O meu coração transborda de alegria em poder celebrar esse momento tão especial e forte para a nossa cidade de Porto Nacional, esse momento representa muito para mim e para todos nós, representa a fé e acima de tudo, perspectivas de que através da fé de cada um de nós, seremos um povo e uma cidade protegida”, disse o Prefeito, Ronivon Maciel.

As programações em alusão ao Dia Municipal do Evangélico, estão sendo realizadas durante todo o dia, início da noite e estão sendo transmitidas através do canal oficial da Prefeitura de Porto Nacional, no Youtube.