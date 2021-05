Prefeitura de Porto Nacional assina convênio com a federação tocantinense de basketball

Em busca de promover o esporte basketball na vida das crianças e adolescentes de Porto Nacional, o Prefeito Ronivon Maciel assinou na manhã desta segunda-feira, 17, o convênio com a FTB – Federação Tocantinense de Basketball.

Na ocasião, estiveram presentes o Presidente da Federação Tocantinense de Basketball, Rafael Sulino e o Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Diógenes Gonçalves.

Segundo o Prefeito, Ronivon Maciel, o município através da Secretaria de Esporte e Lazer, busca fortalecer as diversas modalidades de esportes na cidade.

“Nós estamos trazendo à cidade, uma modalidade que já existe, mas neste momento será de uma forma mais estruturada. Queremos fortalecer não só o Basquete, mas também todas as modalidades esportivas”, disse o prefeito, que ainda destacou a necessidade imediata da inclusão de crianças e adolescentes que moram em bairros distantes.

O Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Diógenes Gonçalves também falou da importância de incluir as modalidades esportivas dentro do município, “quem ganha com essas modalidades são exatamente as nossas crianças, adolescentes e até mesmo adultos de toda a cidade e distritos”, frisou o Secretário.

PROJETO CESTINHA

De acordo com o Presidente da Federação Tocantinense de Basketball, Rafael Sulino, o Projeto Cestinha é uma escolinha gratuita de iniciação ao basquete para crianças e jovens.

A escolinha funcionará na quadra de esportes, na Praça da Juventude, no Setor Planalto e pretende atender cerca de 100 crianças e adolescentes, com aulas duas vezes por semana.

“Porto Nacional já tem um histórico no basquete e não tenho dúvidas que será um marco para o município trabalharmos com esta iniciativa”, finalizou Rafael Sulino.