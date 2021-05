Prefeitura de Gurupi intensifica reparos na iluminação pública e amplia instalação de lâmpadas de LED

…

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria de Infraestrutura, está intensificando os serviços de trocas de lâmpadas em todos os bairros. Três equipes técnicas estão prestando serviço com o objetivo de atender a demanda do município e prestar atendimento de qualidade a população.

A ação consiste em melhorar a iluminação pública no município, efetuando imediatamente a troca quando qualquer lâmpada estiver queimada, pois a medida é fator de segurança para toda população. “A população vem auxiliando bastante informando os pontos críticos, diariamente são mais de 40 ordens de serviços encaminhadas ao departamento de iluminação pública”, informou o diretor de iluminação do município, Welerson Barros.

O morador do setor Industrial Adelson Coutinho, elogiou os serviços realizados, ele acompanhou a visita do diretor de Iluminação ao setor e apontou os pontos com lâmpadas queimadas e sem luminárias. “A prestação deste serviço vai trazer mais segurança, esses pontos estavam escuros há bastante tempo, com várias lâmpadas queimadas. A troca da lâmpada foi realizada com muita rapidez, a equipe está de parabéns”, afirmou Adelson.

Segundo dados da secretaria de Infraestrutura, já foram 1.597 lâmpadas queimadas trocadas após solicitação da população, de janeiro a abril deste ano.

Iluminação de LED

Também já foram substituídas 9.563 lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED, modernizando a iluminação pública da cidade, gerando mais segurança e economia ao município. Já foram atendidos mais de 30 bairros com a nova iluminação.

Para solicitar trocas de lâmpadas, a comunidade pode entrar em contato pelo telefone 3315-0078, que também é WhatsApp.