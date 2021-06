Prefeitura de Palmas retoma atendimento presencial nesta quarta, 09

A partir desta quarta-feira, 09, a Prefeitura de Palmas retoma o atendimento 100% presencial em todas as suas pastas. No entanto, será necessário agendamento prévio, para evitar a possível contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19). O agendamento será das 13 às 19 horas. A retomada do atendimento presencial foi regulamentada pelo Decreto 2060, publicado na edição 2751, do Diário Oficial do Município de segunda, 07.

Vale destacar que a maioria dos órgãos municipais vinha mantendo uma rotina diária de serviços, adaptados às recomendações das autoridades de saúde. Pastas como Saúde, Desenvolvimento Social e Habitação mantiveram os atendimentos ao cidadão, durante todo o período de restrições, dada a natureza de seus serviços.

Informe-se como será o atendimento em cada Secretaria

Órgão: Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Palmas

Telefone: 3212-7712

E-mail: arp@palmas.to.gov.br

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/agencia-de-regulacao-controle-e-fiscalizacao-de-servicos-publicos-de-palmas/53/

Órgão: Agência de Tecnologia da Informação

Telefone: 3212-7200

E-mail: agtec@palmas.to.gov.br

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/agencia-de-tecnologia-da-informacao-do-municipio-de-palmas/52/

Órgão: Agência de Turismo

Telefone: 3212-7240

E-mail: gabinete.agtur@gmail.com

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/agencia-de-turismo/51/

Órgão: Banco do Povo

Telefone: 3212-7329/7332

E-mail: bancodopovo@palmas.to.gov.br

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/banco-do-povo/50/

Órgão: Casa Civil

Telefone: 3212-7613

E-mail: casacivil@palmas.to.gov.br

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/casa-civil/49/

Órgão: Fundação Cultural de Palmas

Telefone: 3212-7300

E-mail: fcp.palmas@gmail.com

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/fundacao-cultural-de-palmas/46/

Órgão: Fundação Escola de Saúde de Pública

Telefone: 3212-7163/7164

E-mail: fesppalmas@gmail.com

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/fundacao-escola-de-saude-publica/44/

Órgão: Fundação Municipal da Infância e Juventude de Palmas

Telefone: 3212-7213

E-mail: fjpadmpalmas@gmail.com

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/fundacao-municipal-da-infancia-e-juventude-de-palmas/43/

Órgão: Fundação Municipal do Meio Ambiente

Telefone: 3212-7249/7251

E-mail: gabinetefma@gmail.com

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/fundacao-municipal-de-meio-ambiente/41/

Órgão: Fundação Municipal de Esporte e Lazer

Telefone: 63 3212-7293

E-mail: fundesportes.palmas@gmail.com

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/fundacao-municipal-do-esporte-e-lazer/40/

Órgão: Gabinete da Prefeita

Telefone: 3212-7601/7641

E-mail: gabineteprefeita@palmas.to.gov.br

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/gabinete-da-prefeita/39/

Órgão: Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia

Telefone: 3212-7150

E-mail: institutovintedemaio@palmas.to.gov.br

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/instituto-20-de-maio-de-ensino-ciencia-e-tecnologia/38/

Órgão: Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas

Telefone: 3212-7228

E-mail: gabinete.impup@palmas.to.gov.br

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/instituto-municipal-de-planejamento-urbano-de-palmas/37/

Órgão: Previpalmas

Telefone: 2111-6350

E-mail: previpalmas@palmas.to.gov.br

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/previpalmas/33/

Órgão: Procon Palmas

Telefone: 3212-7731

E-mail: procon@palmas.to.gov.br

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/procon-palmas/32/

Órgão: Procuradoria Geral do Município

Telefone: 3212-7078/7081

E-mail: pgm.gab@gmail.com

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/procuradoria-geral-do-municipio/31/

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

Telefone: (63) 3218-5612

E-mail: gabinete.saude.palmas@gmail.com

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/secretaria-da-saude/29/

Agendamento de vacina contra a Covid no link: https://coronavirus.palmas.to.gov.br/vacina/agendamento

Órgão: Secretaria Municipal de Finanças

Telefone: 3212-7000

E-mail: gabinetesefin@palmas.to.gov.br

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/secretaria-de-financas/26/

Órgão: Secretaria de Governo e Relações Institucionais

Telefone: 3212-7600

E-mail: gabsegri@gmail.com

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/secretaria-de-governo-e-relacoes-institucionais/25/

Órgãos: Secretaria de Habitação

Agendamento, no Parque da Pessoa Idosa

Telefone: 3212-7563

Agendamento para o Cadastro Habitacional: 3212-756

Agendamentos para a diretoria de Projetos Sociais 3212-7566/3212-7565

E-mail: gabinete.sehab@palmas.to.gov.br

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/secretaria-de-habitacao/24/

Órgão: Secretaria de Transparência e Controle Interno

Telefone: 3212-7134

E-mail: gabsetci@palmas.to.gov.br

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/secretaria-de-transparencia-e-controle-interno/22/

Órgão: Secretaria do Desenvolvimento Social

Atendimento presencial na própria secretaria será agendado

Telefone: 3212-7040/7001

Agendamento nos Centro de Referência em Assistência Social (CRAS)

CRAS 407 Norte

3212 – 7030

3212 – 7050

3212 – 7090

99215 – 6750

CRAS Taquaruçu

3212 – 7091

3212 – 7031

99251 – 9787

CRAS Krahô

3212-7093

3212-7033

3212-7023

3213-7094

99238-4773

CRAS Karajá I

3212-7095

3213-7025

3212-7097

99217-3038

CRAS Taquari

3212-7094

3212-7024

99217-6844

99232-0912

CRAS Santa Bárbara

3212-7096

3212-7026

3212-7027

CRAS Morada do Sol

3212-7013

3212-7092

3212-7032

99252-4629

E-mail: gabinete.sedes.pmw@gmail.com

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/secretaria-do-desenvolvimento-social/21/

No CRAS o atendimento já é realizado mediante agendamento

Órgão: Secretaria Municipal de Educação

Telefone: 3212-7530

E-mail: gabinete@semed.palmas.to.gov.br

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/secretaria-municipal-da-educacao/18/

Órgão: Secretaria Municipal de Assuntos Fundiários

Telefone: 3212-7595/7596

E-mail: gabinete.semaf@palmas.to.gov.br

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/secretaria-municipal-de-assuntos-fundiarios/56/

Órgão: Secretaria Municipal de Comunicação

Telefone: 3212-7620/7619

E-mail: secom@palmas.to.gov.br

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/secretaria-municipal-de-comunicacao/16/

Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego

Atendimento presencial por agendamento também para a Sala do Empreendedor

Telefone: 3212-7320/7327

E-mail: gabinete.sedem@palmas.to.gov.br

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/secretaria-municipal-de-desenvolvimento-economico-e-emprego/15/

Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Atendimento presencial, sem necessidade de agendamento

Das 13 horas às 19 horas

Telefone: 3212-7280

E-mail: desenvolvimentorural2013@gmail.com

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/secretaria-municipal-de-desenvolvimento-rural/14/

Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais

Telefone: 3212-7580/7583

E-mail: gabinete.sedusr@palmas.to.gov.br

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/secretaria-municipal-de-desenvolvimento-urbano-e-servicos-regionais/55/

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Telefone: (63) 3212-7417

E-mail: gabinete.seisp@gmail.com

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/secretaria-municipal-de-infraestrutura-e-servicos-publicos/13/

Órgão: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano

Telefone: 3212-7111/7123

E-mail: gabinete.seplad@palmas.to.gov.br

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/secretaria-municipal-de-planejamento-e-desenvolvimento-humano/54/

Órgão: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

(Atendimento presencial – não precisa agendar)

Telefone: 3212-7570

E-mail: sesmu@palmas.to.gov.br

Hotsite: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/secretaria-municipal-de-seguranca-e-mobilidade-urbana/10/

Órgão: Secretaria Municipal Extraordinária de Assuntos Estratégicos, Captação de Recursos e Energias Sustentáveis

Telefone: (63) 3212-7614

E-mail: gabenergiassustentaveis@gmail.com