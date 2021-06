Prefeitura de Porto Nacional realiza mutirão nas escolas para emissão de RG e CPF

Após a necessidade de apresentar o Registro de Identificação – RG, na hora da matrícula escolar, inscrições em programas sociais, jogos e competições, a Prefeitura de Porto Nacional através da Secretaria Municipal da Educação, criou o projeto Meu Primeiro Documento, que tem como objetivo de facilitar o acesso do estudante e a comunidade aos órgãos responsáveis pela emissão de documentos.

A segunda ação do projeto aconteceu no Centro Municipal de Educação Infantil Dr. Osvaldo Aires da Silva, em Pinheirópolis. Além de contar com a presença de gestores, a ação contou também com a presença de pais e alunos para a emissão da documentação necessária.

A mãe da pequena Otelinda, de 9 anos de idade, aluna do CMEI Osvaldo Aires, falou das dificuldades enfrentadas durante a pandemia na hora de tirar os documentos pessoais da filha.

“Desde o início da pandemia eu estava tentando agendar para emitir a 2ª via dos meus documentos e fazer os documentos da minha filha, quando fui informada pela escola sobre essa ação de emissão de RG e CPF, vi que era o dia perfeito para fazer o documento da minha filha e tirar a 2ª via dos meus documentos”, informou, Kátia Cilene Moraes.

De acordo com a Assistente Social da Secretaria Municipal da Educação, Mariene Machado, a parceria com a Secretaria Estadual de Segurança Pública e o Correios foi importante.

“Após surgir uma demanda em uma das escolas na zona rural, criamos a ideia de fazermos esse projeto em todas as escolas municipais. Feita a parceria com a Secretaria Estadual de Segurança Pública juntamente com os Correios, nós estamos realizando essa ação em todas as 28 escolas do município”, disse.

“Precisamos identificar todas as pessoas e torná-las cidadãs, por entender a necessidade da documentação para individualizar cada cidadão”, destacou Nélio Silva, Papiloscopista do Instituto de Identificação de Porto Nacional.

Para a Gestora do CMEI Osvaldo Aires, o projeto Meu Primeiro Documento, é uma conquista para boa parte da população do Distrito de Pinheirópolis, incluindo crianças e adolescentes.

“Graças a esse projeto, boa parte da comunidade do distrito puderam tirar a 2ª via do documento de identificação, além de tirar a 1ª via para crianças, jovens e adultos que estão tentando tirar e não conseguiram devido a essa pandemia”, falou Cícera Leandra.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal da Educação, o programa já beneficiou cerca de 300 crianças, adolescentes e adultos de Porto Nacional.