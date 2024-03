Prefeitura de Palmas realiza Dia D de mobilização nacional e vacinação contra dengue na Arno 71

Com o intuito de combater o número de criadouros e casos de dengue registrados na Capital, a Prefeitura de Palmas adere ao Dia D de mobilização nacional contra o Aedes aegypti. A ação para intensificar os cuidados de prevenção e combate do mosquito será realizada neste sábado, 2, das 8 às 12 horas, na Arno 71 (603 Norte). Na Unidade de Saúde de Família (USF) da quadra, também será ofertada a imunização da doença em crianças de 10 e 11 anos.

Os agentes de combate às endemias (ACEs) da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) realizarão visitas intensificadas às residências para dialogar com os moradores e conscientizá-los sobre a importância das medidas preventivas de dez minutos por semana. Os fiscais da Vigilância Sanitária de Palmas (Visa) também farão inspeção nos comércios da região.

Simultaneamente a isso, a equipe de limpeza da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) auxiliarão com roçagem e limpeza das áreas verdes e lotes baldios. Para a ação, a Prefeitura de Palmas também vai contar com o apoio do Governo do Estado do Tocantins.

Vacinação

Neste sábado, 2, também estará disponível a vacinação contra a dengue em crianças de 10 a 11 anos na USF da Arno 71 (603 Norte) das 8 às 12 horas. Para garantir a aplicação, é necessário a presença dos pais ou responsável, com documentos pessoais e o cartão de vacinação dos pequenos. Para aqueles que tiveram a doença recentemente, é necessário um prazo de seis meses para aplicação do imunizante.

Além da vacina contra a dengue, serão ofertados os demais imunizantes preconizados no calendário vacinal de todas as faixas etárias, incluindo as vacinas contra a covid-19 e influenza para os grupos prioritários.

Entenda sobre os casos em Palmas

Nesta quarta-feira, 28, a Semus publicou o mais recente Boletim Epidemiológico das Arboviroses que são as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Durante a semana passada, de 18 a 24 de fevereiro, foram registrados 372 casos suspeitos de dengue, 56 de chikungunya e 23 de zika vírus.

Dentre esses casos, três pacientes apresentaram sintomas de alerta ou gravidade. Consideram-se suspeitos os pacientes que apresentam febre persistente por dois a sete dias, associada a duas ou mais manifestações clínicas, como náusea, vômito, erupções cutâneas, dores musculares, articulares, cefaleia, dor nos olhos, irritação cutânea, teste do laço positivo ou redução dos glóbulos brancos.

Desde o início de 2024, o monitoramento acumula um total de 474 casos prováveis de dengue, incluindo tanto casos confirmados quanto aqueles em fase de investigação, além de 57 casos de chikungunya e 48 de zika.

Esteja atento

Em casos de febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos ou no corpo, náuseas e manchas na pele, a Semus orienta que o paciente evite a automedicação e procure a sua USF de referência de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. Após esse horário, final de semana, feriados ou em casos de sintomas mais graves, procure imediatamente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima de sua casa.