Estudantes da ETI Luiz Nunes de Oliveira aprendem na prática técnicas de agroecologia

Os estudantes do 6º e 7º anos da Escola de Tempo Integral (ETI) Luiz Nunes de Oliveira, situada em Buritirana, zona rural de Palmas, participaram de uma aula diferente, na manhã desta quinta-feira, 29. Acompanhados pelos professores Lucas Moura e Cândice Genara, os alunos visitaram a Fazenda Tarumã, conhecida por ser uma das grandes produtoras de grãos na região. Na ocasião, os estudantes aprenderam, na prática, algumas etapas do plantio de milho realizado na propriedade, que está localizada próxima à Buritirana e pertence ao grupo familiar Gorgem.

O diretor da unidade educacional, Ademir Bandeira da Silva, explicou que o convite partiu dos proprietários da fazenda, que estão desenvolvendo o projeto ‘Da semente à colheita: o agro e suas possibilidades’. A proposta é buscar uma parceria com a escola, oferecendo a oportunidade aos alunos de conhecerem de perto as etapas da produção de grãos e o manejo do plantio no campo. “Os alunos da unidade já possuem os conhecimentos teóricos por meio da disciplina Agroecologia, porém a aula de campo fortalece ainda mais o processo de ensino-aprendizagem, além de tornar o estudo mais interessante”, avaliou o gestor.

Durante a visita, os alunos e a equipe de professores da ETI Luiz Nunes foram recebidos pelo técnico agrícola Daniel Valério de Oliveira e pela pedagoga Elaine Cristina Dias Ferreira Ribeiro, que atua no escritório da fazenda. Elaine é a responsável pela elaboração do projeto, que visa à parceria com a escola. Os profissionais acompanharam alunos e professores durante toda a visita e se prontificaram a viabilizar novos encontros em outras propriedades do grupo Gorgem.