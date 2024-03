GMP realiza seleção dos alunos para escola de música

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), através da coordenação do Programa Sociocultural de Segurança Preventiva da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), realiza seleção dos voluntários de iniciação musical da Escola de Música. Ao todo estão sendo ofertadas 20 vagas para jovens de 10 a 14 anos de idade.

As inscrições serão realizadas através deste site, entre os dias 4 a 8 de março. As avaliações acontecerão no período de 11 a 15 de março de 2024, das 15 horas às 18 horas no Quartel da Guarda Metropolitana, localizado na Quadra 304 Sul, Avenida NS-06, Área Verde, Palmas-TO.

A Escola de Música da Guarda Metropolitana de Palmas destina-se a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade preferencialmente de baixa renda, regularmente matriculados em alguma instituição de ensino do município de Palmas. Trata-se de um programa de iniciação musical e cidadania, que se destina a oferta de aulas voltadas à teoria musical, prática com instrumentos, noções de defesa civil e de meio ambiente além de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas.

As informações para a inscrição constam no Diário Oficial do Município de acordo com o Edital Nº 3.414 do dia 28 de fevereiro de 2024, e traz alguns critérios para inscrição como: residir em Palmas; estar matriculado em uma instituição regular de ensino; ter idade entre 10 e 14 anos de idade e disponibilidade para participar das aulas, ensaios e apresentações e demais eventos.

Divulgação do resultado e apresentação

O resultado, bem como o dia e horário de apresentação será divulgado no Diário Oficial do Município de Palmas no dia 19/03/2024. O candidato selecionado, deverá se apresentar no dia e horário de acordo com o item 6.1 do edital, no Quartel da Guarda Metropolitana, às 15 horas.