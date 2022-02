Prefeitura de Palmas realiza ação de mega vacinação com o ‘Busão do Mais Saúde’ na Praça dos Girassóis, nesta segunda, 07

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

Para facilitar o acesso dos servidores públicos e da população em geral às doses da vacina contra a Covid-19, a Prefeitura de Palmas realiza nesta segunda-feira, 07, das 8 às 17 horas, no estacionamento entre as Secretarias de Estado da Saúde (SES-TO) e da Segurança Pública (SSP), na Praça dos Girassóis, uma mega vacinação com o ‘Busão do Mais Saúde’.

Com apoio da SES-TO, a mega vacinação do ‘Busão do Mais Saúde’ vai disponibilizar para a população acima de 12 anos a oportunidade de se imunizar com a primeira ou segunda dose. A dose de reforço também será oferecida para a população acima de 18 anos e imunossuprimidos.

Para ser vacinado durante a ação basta comparecer no local portando documentos pessoais (CPF e RG) e o cartão de vacina.

Público

A primeira ou a segunda dose contra a Covid-19 nas ações do ‘Mais Saúde’ estão disponíveis para a população acima de 12 anos, com e sem comorbidade. A dose de reforço está sendo aplicada em idosos e no público acima de 18 anos, com intervalo de quatro meses da data da aplicação da segunda dose.

Para os imunossuprimidos, o esquema vacinal é o seguinte: após 28 dias da aplicação da segunda dose, a pessoa recebe a adicional e, posteriormente, no intervalo de quatro meses, a 4ª dose de reforço.