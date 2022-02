No Dia Mundial de combate ao câncer, Secretária de Saúde alerta para importância do diagnóstico precoce

Texto: Secom/Governo do Tocantins

Comemora-se nesta sexta-feira, 4, o Dia Mundial de Combate ao Câncer, que foi instituído com o objetivo de aumentar a conscientização, além de influenciar governos e indivíduos, para que se mobilizem pelo controle da doença.

Atualmente, a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacom) do Hospital Geral de Palmas (HGP) possui 1001 pacientes. Já a Unacom do Hospital Regional de Araguaína (HRA) possui 805 pacientes, totalizando, 1806 pacientes em tratamento de câncer no Estado.

“O diagnóstico precoce e o rastreamento são as principais estratégias da Política de Atenção Oncológica do Estado. Aliado às ações de prevenção, o diagnóstico precoce e o rastreamento potencializam as chances de cura e aumento da sobrevida, uma vez que possibilita a intervenção antes do desenvolvimento do câncer propriamente dito ou em suas fases iniciais, quando o tratamento é, na maioria dos casos, mais efetivo”, explica o gerente da Rede de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, Rodrigo Cândido de Souza.