Construção da sede própria do Instituto de Previdência Social de Porto Nacional é discutida em reunião com o prefeito Ronivon Maciel

Por Nadya Mayara / Secretaria Municipal da Comunicação

O prefeito Ronivon Maciel se reuniu, na tarde desta sexta-feira, 1º, com membros da diretoria do Instituto de Previdência Social de Porto Nacional (Prev Porto), que solicitaram ao gestor municipal a disponibilização de área, bem como a realização dos trâmites legais para que possa ser construída a sede administrativa da instituição.

Na ocasião, o prefeito de Porto Nacional disse que todas as análises estão sendo realizadas pelo setor jurídico para que se possa dar andamento legal ao processo de doação de área, reafirmando o compromisso de valorização dos servidores, desde o início da gestão.

A presidente do instituto, Sandra Alves, destaca que com a seção da área, ainda a ser definida, o prédio será construído com recursos próprios. “A construção de uma sede própria resultará em economia de gastos, tendo em vista que ocupamos um espaço alugado e, além disso, conseguiremos ofertar os serviços previdenciários com mais qualidade e conforto aos segurados e servidores públicos municipais”, explicou.

Presenças

Prefeito Ronivon Maciel; Procurador Geral do Município Murillo Duarte; presidente do Prev Porto, Sandra Alves; diretora de administração e finanças, Maria das Mercês Ribeiro; diretor previdenciário Raimundo Nonato Gonçalves.