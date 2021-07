Prefeitura de Palmas amplia vacinação contra a Covid-19 para 45+ e abre último grupo prioritário

A Prefeitura de Palmas inicia nesta quinta-feira, dia 1º, novo cronograma de imunização contra a Covid-19, ampliando a faixa etária do público sem comorbidade, entre 51 e 45 anos, e abrindo o último grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização (PNI), os trabalhadores da indústria. A ampliação é possível porque nesta quarta-feira, 30, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) recebe novo lote com 11 mil doses de vacinas.

A notícia foi dada em primeira mão pela prefeita Cinthia Ribeiro nesta manhã, durante visita à empresa prestadora do serviço de limpeza urbana em Palmas, para acompanhar a vacinação dos trabalhadores desse setor. “Boa notícia a gente não segura, e nem vacina na geladeira”, brincou a prefeita, que destacou a agilidade da Semus em colocar as doses recebidas nos postos à disposição da população. “O lote será entregue hoje à tarde pela Secretaria Estadual da Saúde, e como o plano já estava pronto, amanhã já começamos a atender ao público ampliado.”

Idade decrescente

Para garantir segurança e conforto aos usuários, a Semus dividiu a faixa etária de 51 a 45 em três dias. Na quinta-feira, serão vacinadas pessoas de 51 e 50 anos, sem comorbidades. O agendamento já está disponível no site do Vacina Já (clique aqui). Na sexta-feira, será a vez das pessoas de 49 e 48 anos. Estarão abertos 15 postos de vacinação, com horário estendido, das 13h às 19 horas (confira a relação de postos no final do texto).

No sábado, dia 3 de julho, serão vacinadas as pessoas de 47 a 45 anos, sem comorbidades. Os locais e horários, assim como o agendamento, estão sendo finalizados para divulgação.

Para se vacinar por idade, é obrigatório apresentar documento de identidade com foto, RG e CPF, e um comprovante de residência em Palmas. É preciso levar uma cópia do comprovante de endereço, que ficará retida no posto.

Indústria

Último grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização (PNI), os trabalhadores da indústria também serão vacinados na quinta e sexta-feiras – esse grupo não terá atendimento no sábado. Como se trata de um público muito amplo, a Semus vai iniciar com segmentos de atividades essenciais com os seguintes CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), de acordo com o PNI:

35 – Eletricidade, gás e outras unidades

36 – Captação, tratamento e distribuição de água

37 – Esgoto e atividades relacionadas

38 – Coleta, tratamento e disposição de resíduos

39 – Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos

53 – Correio e outras atividades de entrega

59 – Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão; gravação de som e edição de música

60 – Atividades de rádio e televisão

Para esse público, serão exigidos os seguintes documentos comprobatórios: carteira de trabalho, crachá funcional ou contracheque; documento de identidade e declaração da empresa com indicação de CNAE e sua descrição. Para se vacinar, o público mencionado deverá realizar o agendamento da vacinação na plataforma da Semus (acesse aqui).

Para acessar a lista de CNAE, clique aqui.

Para consultar a lista de grupos prioritários do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, clique aqui.

Locais e horários de vacinação na quinta-feira, 1º, e sexta-feira, 2, mediante agendamento:

13h às 19h

USF 307 NORTE

USF 405 NORTE

USF 409 NORTE

USF 207 SUL

USF 403 SUL

USF 1.103 SUL

USF 1.206 SUL

USF JOSE HERMES

USF LAURIDES MILHOMEM

USF BELA VISTA

USF NOVO HORIZONTE

USF TAQUARI

USF MORADA DO SOL

USF TAQUARUÇU (AGENDAMENTO NA PRÓPRIA UNIDADE)

USF BURITIRANA (AGENDAMENTO NA PRÓPRIA UNIDADE)

16h às 20h

USF 1.004 SUL