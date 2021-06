Prefeitura de Gurupi realiza o arraiá da vacinação

Nesta segunda e terça-feira, 28 e 29 de junho, a Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizará o ‘arraiá da vacinação”. O município irá imunizar pessoas a partir de 50 anos sem comorbidades com a dose da Janssen. As doses serão aplicadas a partir das 8h, no Centro de Convenções Mauro Cunha, no modelo drive thru.

Para criar o clima junino, o local estará decorado com itens que remetem às tradicionais festas juninas, que devido a pandemia não estão sendo realizadas. Outra novidade nesta semana é o início de uma campanha de solidariedade, em que serão arrecadados alimentos não perecíveis que serão doadas às famílias carentes.

A Prefeita Josi Nunes comenta que devido à pandemia muitas famílias estão passando necessidades e sabendo o quanto o gurupiense é solidário foi pensada nessa campanha. “Quem tiver interesse em ajudar, pode levar um alimento. Queremos deixar claro que não é obrigação, independente, de levar ou não, a pessoa receberá a vacina, mas quem sentir o desejo no coração de ajudar estaremos com uma equipe recebendo os alimentos”, destacou completando ainda que à medida que a cidade consegue avançar na vacinação é motivo de comemoração e por este motivo foi pensando em relembrar as festas juninas .

Quem for vacinar deve levar os seguintes documentos: RG ou CNH, CPF, cartão do SUS e de vacina.

Demais públicos que continuam sendo imunizados nesta segunda e terça-feira, 28 e 29 de junho:

Trabalhadores da Indústria no segmento de Fabricação de Alimentos; Coleta (ex. trabalhadores da limpeza urbana), produção e tratamento de energia, água, esgoto e resíduos; Trabalhadores das atividades de Correios; e Telecomunicações. A partir de 18 anos.

Documentos: Carteira de trabalho ou crachá profissional; ou contracheque com documento de identidade; juntamente com a declaração da empresa com indicação de CNAE (Cadastro Nacional de Atividades Econômicas) e sua descrição.

Caminhoneiros: Motoristas de transporte rodoviário de cargas (empregado, cooperado ou autônomo) residentes em Gurupi. A partir de 18 anos.

Documentos: Carteira de trabalho ou crachá profissional; ou contracheque com documento de identidade; ou carteira de sócio de cooperativa do transporte de carga (categoria de motorista); ou carteira de sócio dos sindicatos de transportes (categoria de motorista); ou comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas. Todos os comprovantes deverão ser acompanhados da Carteira de Habilitação nas categorias C, D ou E. Terão que apresentar também comprovante de residência.

Profissionais da Educação. A partir de 18 anos

Documentos: Comprovante de vínculo empregatício, como o último contracheque. Os trabalhadores da rede particular deverão apresentar o último contracheque e a declaração do empregador informando a unidade de ensino em que atua.

Os pontos de vacinação para os grupos acima são as Escolas Municipais Lenival Correia (setor Alto da Boa Vista) e Antônio Lino (saída para Peixe), a partir das 9 horas.

Essas categorias receberão doses da Pfizer.

Imunização no decorrer da semana, segunda a sexta, das 8h às 17h:

Grávidas e puérperas com comorbidades na UBS do Setor Sol Nascente; Vacina Pfizer.

Pessoas com comorbidades a partir de 18 anos, nas unidades de saúde Rosendo, Sol Nascente, Parque das Acácias e Policlínica; Vacina Astrazeneca.

Pessoas com mais de 60 anos, em quaisquer das unidades em que a vacinação esteja acontecendo.

E também, a aplicação da segunda dose, na Policlínica. Vacinas Astrazeneca e Coronavac. O prazo entre uma dose e outra da vacina Astrazeneca é de 90 dias. Já a Coronavac, o período é de 21 a 28 dias.

Para todos os grupos é necessário levar os documentos pessoais, CPF, RG ou CNH, cartão de vacina e do SUS, além dos específicos de cada categoria, originais e cópias.

O secretário de Saúde, Relmivam Milhomem, falou da expectativa da gestão para o processo de imunização da comunidade. “A pretensão da gestão municipal é imunizar o mais rápido possível a comunidade em Gurupi. E para isso, parte das vacinas que estão chegando é direcionada aos grupos prioritários e a outra parte é encaminhada à população em geral sem comorbidades, nesta semana, a partir de 50 anos, mas à medida que forem chegando mais vacinas, nós poderemos ampliar os grupos prioritários e, paralelo a isso, nós iremos baixar a faixa etária da população em geral sem comorbidades”, disse.

A vacinação está sendo realizada de acordo com as orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS) e será ampliada para outras categorias assim que novas remessas de doses forem disponibilizadas ao município.