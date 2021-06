População de 53 e 54 anos começa a ser imunizada contra a Covid-19

Desde às 9 horas deste sábado, 26, a população de 53 e 54 anos, sem comorbidades, é imunizada contra a Covid-19 em sete pontos de vacinação de Palmas (confira os locais abaixo). A programação continua até às 17 horas. O público-alvo da campanha pode realizar o agendamento da dose até às 16 horas, no site de agendamento da Secretaria Municipal da Saúde, no endereço eletrônico: https://coronavirus.palmas.to.gov.br/vacina/agendamento

Trabalhadores da saúde (primeira dose), da educação, limpeza urbana e pessoas com comorbidades acima de 18 anos também podem realizar o agendamento; e aqueles que completam 80 dias da primeira dose da vacina Oxford/Astrazeneca para completar o esquema de imunização.

A funcionária pública Maria do Socorro Gomes, de 54 anos, compareceu à Unidade de Saúde da Família (UFS), da 403 Sul, no horário agendado e foi vacinada assim que chegou. “A vacina representa vida. Estou protegendo não só a mim, como a todos ao meu redor. Estou muito feliz, louvo a Deus por essa vacina”, afirma a moradora de Palmas.

A vendedora Luzia Pires de Melo, de 54 anos, esteve na USF Laurides Milhomem para se imunizar contra a Covid-19. Ela se considera privilegiada por poder se vacinar em meio a tantas perdas. “É o dia mais feliz da minha vida. Estou muito feliz por estar me vacinando hoje depois de tantas vidas perdidas. Sinto que não serei mais uma. Espero que essa alegria possa chegar a muita gente”, disse a trabalhadora.

Documentos

É preciso levar cartão de vacina, documentos pessoais, cartão do SUS e comprovante de endereço com residência em Palmas. Além dos documentos citados, trabalhadores da saúde devem apresentar comprovante de vínculo profissional (original e cópia) e ofício autorizado pela Semus. Os trabalhadores da educação e da limpeza pública devem levar original cópia do contracheque (servidores públicos) e/ou documento (original e cópia) comprobatório da instituição em que trabalha. Pessoas com comorbidades devem levar laudo (original e cópia) que ateste condição de saúde.

Unidades vacinadoras deste sábado

USF 403 Norte (Arno 41)

USF 409 Norte (Arno 44)

USF 403 Sul (Arso 41)

Ginásio do Ceulp/Ulbra

USF Laurides Milhomem (Jardim Aureny III)

USF José Hermes Damaso (Setor Sul)

USF Walter Morato (Taquaruçu)