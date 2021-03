Prefeitura aumenta incentivo financeiro destinado a profissionais da Saúde

Em Araguaína, profissionais da Saúde vão receber novos valores do incentivo financeiro destinado pela Secretaria Municipal da Saúde a servidores que fazem parte de programas da atenção primária e especializada do Ministério da Saúde. A portaria com o reajuste foi publicada no Diário Oficial do último dia 4 de março.

Entre os profissionais estão médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e outros que atuam em UBS (unidades básicas de saúde) vinculados a programas como Atenção Primária à Saúde e Saúde da Família, além dos profissionais da Atenção Especializada que atuam com média e alta complexidade e ainda outros programas.

Ao todo, são mais de 300 profissionais contemplados com o adicional aos salários, cujo objetivo é incentivar a melhoria no padrão de qualidade na atenção básica com a valorização dos profissionais, resultando em um melhor desempenho das equipes, e assim gerar maior satisfação dos usuários.

Reajuste

Para muitos cargos, o reajuste no valor do incentivo chegou a mais de 50%, como no caso dos médicos, por exemplo. Para essa categoria de profissionais, o incentivo que antes era de R$ 7 mil, com o reajuste passará a ser de R$ 12.500.

“No caso dos médicos, esse incentivo contribuirá para que muitos profissionais se interessem pelas vagas ofertadas pelo Município, sobretudo nesse período tão delicado em que estamos vivendo e que estamos reforçando nosso atendimento à população”, explicou a coordenadora da Atenção Básica, Thaize Helena Eneias.

Contemplando mais profissionais

Além do reajuste, a nova portaria inclui também novos profissionais da saúde que passarão a receber o incentivo, como motorista de Programa de Saúde, supervisor de agente de saúde e supervisor geral de agente comunitário de saúde.

Os valores do incentivo variam de R$ 350 a R$ 12 mil dependendo do cargo em exercício.