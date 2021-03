Prefeitura de Gurupi realiza reunião para dar andamento na elaboração do Plano Plurianual

A Prefeitura de Gurupi, por iniciativa da Secretaria de Planejamento e Finanças, realizou nesta terça-feira, 9, mais uma reunião com o secretário estadual de Planejamento e Orçamento, Sergislei Silva Moura; com o superintendente de Planejamento Governamental, Romildo Leite e com o economista e gerente de Desenvolvimento Regional, Raimundo Nonato Casé de Brito, com o intuito de dar andamento na elaboração do Plano Plurianual (PPA). A reunião ocorreu de forma virtual, em razão da pandemia do novo coronavírus.

“É uma iniciativa da secretaria de Planejamento e Finanças com o auxílio da secretaria estadual de Planejamento e Orçamento. Nos reunimos com a prefeita Josi Nunes, com os gestores de todas as pastas e técnicos para que pudéssemos avançar na definição dos eixos estratégicos que vamos debater com a nossa comunidade”, explicou o secretário municipal de Planejamento e Finanças, Lucas Lemes.

“Estamos definindo as temáticas de cada eixo. Estamos planejando. O município tem que ter planejamento, as ações têm que ser pensadas de acordo com aquilo que foi proposto, que foi levado para a comunidade no plano de governo da gestão”, acrescentou o secretário, destacando ainda o importante apoio das equipes do Governo do Estado junto à prefeitura de Gurupi.

A primeira reunião que deu início às discussões em torno da elaboração do PPA foi realizada no dia 18 de fevereiro, no auditório do Centro de Convenções Mauro Cunha.