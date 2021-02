Prefeitos e vereadores saem otimistas de encontro com o vice-governador Wanderlei Barbosa

O vice-governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, recebeu na tarde dessa terça-feira, 9, o prefeito de Araguaçu, Jarbas Ribeiro, na região sul do Tocantins. O encontro ocorreu na Vice-governadoria no Palácio Araguaia. Estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, José Willian, e mais cinco vereadores: Otemir Souza Gomes, Ronaldo Alves Rodrigues, Joel Sabino de Souza, Valmir Pereira Lucas Cortes, Almir Ferreira Lopes, além de secretários estaduais.

Durante o encontro foram abordadas ações para o município de Araguaçu, como a aquisição de uma UTI móvel e obras de infraestrutura.

“O nosso Governo é um governo municipalista, tem sempre buscado manter o diálogo entre os poderes e o trabalho de forma conjunta, visando beneficiar toda a população tocantinense”, frisou o Vice-governador.

“Desde o começo da gestão tenho buscado recursos e emendas para que Araguaçu avance. Estivemos em Brasília e em Palmas várias vezes na busca de alavancar o nosso município”, ressaltou o prefeito Jarbas Ribeiro.

Sobre a reunião com o Vice-governador, o gestor de Araguaçu afirmou sair otimista, tanto ele quanto os vereadores. “Na reunião de hoje, nós saímos daqui otimistas, crendo que vai dar tudo certo para que chegue recurso e mude a história daquele município”.

Wanderlei Barbosa também esteve nessa terça-feira com o prefeito de Alvorada, Paulo Antônio; a ex- prefeita de Araguaçu Waltyr Rocha; a vereadora de Araguaçu Izaleth Gomes; o ex-vereador de Araguaçu Djalma Moreira; o secretário de Saúde de Araguaçu, Terra Seca; e o auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Everardo Carvalho.