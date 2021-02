Chefe de Gabinete do Governador destaca disposição do Estado em reforçar parceria com a Câmara de Palmas para beneficiar a população

Em representação ao governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, o seu chefe de Gabinete, Sebastião Albuquerque, prestigiou a abertura do ano legislativo da Câmara Municipal de Palmas, realizada nesta terça-feira, 9, com a presença da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, parlamentares e representantes de órgãos e instituições municipais e estaduais.

Em discurso na tribuna, o Chefe de Gabinete reforçou a disposição do Governo do Tocantins em construir uma parceria que se efetive em benefícios para toda a população do Tocantins, inclusive para a capital Palmas, que podem ser viabilizados graças ao enquadramento do Estado na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

“O Governo tem feito muitos investimentos em Palmas. Várias obras de infraestrutura, como pavimentação e drenagem das quadras 307, 309, 407 Sul; retomada das obras da NS-15, que só essa obra tem o custo avaliado em R$ 103 milhões; unidades habitacionais; revitalização da ponte Fernando Henrique Cardoso; várias escolas estão sendo reformadas e logo iremos inaugurar uma escola ao lado do Colégio Militar, com mais de 1.500 vagas. Outros projetos como a duplicação das rodovias que ligam Palmas a Paraíso do Tocantins e Palmas a Porto Nacional, já estão em licitação”, destacou o Chefe de Gabinete.

O representante do governador Carlesse falou também sobre o desempenho do Estado frente à pandemia do novo Coronavírus. “Falo com muita segurança e também com muita alegria, que o Tocantins é o único Estado que não sofreu com a questão do colapso estadual da saúde, pelo contrário, nós estamos ajudando nossos coirmãos da Amazônia, atendendo pacientes de outros estados com êxito. Quero destacar ainda que o governador Mauro Carlesse determinou que não haverá fechamento de nenhuma unidade, ambulatório, Unidade de Terapia Intensiva, enquanto não passarmos pela pandemia da Covid-19. É uma determinação do governador, independente ou não do momento que passarmos”, assegurou Sebastião Albuquerque.

Ao final de sua fala, o Chefe de Gabinete destacou a harmonia entre os poderes. “O nosso governador Mauro Carlesse e a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, possuem vários projetos em conjunto. Quero dizer a vocês, vereadores, que o Palácio Araguaia também é de vocês. Estamos com uma sala municipalista para atender vereadores, prefeitos, líderes de comunidades em geral, abraçando todos vocês, escutando e se possível atendendo todas as demandas”, finalizou.

Presidente da Câmara

Em seu discurso, a presidente da Câmara, Janad Valcari, ressaltou que o Legislativo municipal é comprometido com a população. “Reafirmamos o nosso compromisso com o povo da Capital, em mantermos esta Casa independente e firmes no propósito de fazer o que é melhor pela Capital. Estamos aqui para trabalhar muito, legislar, fiscalizar e zelar por cada cidadão que aqui vive”, disse a presidente.