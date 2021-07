Ao entregar Rede de Frio, Cinthia Ribeiro reafirma que Palmas está pronta para vacinar mais

O Município de Palmas já aplicou 90% das doses de vacinas contra a Covid-19 recebidas até agora. São mais de 123 mil vacinas aplicadas, sendo cerca de seis mil somente nesta semana. Mas a capacidade operacional da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) para vacinar a população vai muito além dos números atuais. “Nós já comprovamos que temos eficiência, temos equipamentos e uma mão de obra capacitada; agora, precisamos de imunizantes”, disse a prefeita Cinthia Ribeiro, durante inauguração da Central Municipal de Rede de Frio, na tarde desta quinta-feira, 8.

Com investimento de mais de R$ 1,5 milhão, o prédio passa a abrigar a Central Municipal de Vacinas e dispõe de uma estrutura moderna, com capacidade ampliada de armazenar imunobiológicos. A prefeita vem se articulando junto ao Ministério da Saúde e ao Governo do Estado para que a Capital receba um quantitativo de doses proporcional à sua população. “Palmas é a cidade mais populosa do Estado. Não queremos, obviamente, uma distribuição diferenciada, mas nós precisamos de mais doses para avançarmos”, defendeu a prefeita, lembrando que nesta sexta-feira a Semus amplia a vacinação para pessoas sem comorbidades de 43 anos.

Cinthia Ribeiro também chamou a atenção para que as pessoas não deixem de se vacinar quando chegar a vez delas, independentemente do imunizante disponível no posto de saúde. “É muito importante que as pessoas entendam que vacina boa é a vacina que está disponível. Todas as quatro vacinas que estão disponíveis têm comprovação científica sobre a sua eficácia. Vacina boa é vacina no braço.” Atualmente, estão em uso no Brasil quatro vacinas autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): Janssen, Coronavac, Pfizer e Astrazeneca.

Servidores

Cinthia Ribeiro também prestou uma homenagem a todos os trabalhadores da saúde de Palmas, pela dedicação e entrega total durante esses 16 meses de pandemia. “Obrigada pelo carinho, pelo respeito e pelo comprometimento de fazerem saúde pública com qualidade.”