Prefeito Ronivon Maciel visita Escola Municipal Pau D’arco na zona rural

Por Anne Karianny Moreira | Secom/Prefeitura de Porto Nacional

07/03/2022 – Publicado às 00:27



O prefeito Ronivon Maciel, juntamente com o vereador, Jefferson Lopes, estiveram nesta sexta-feira, 04, na Escola Municipal Pau D’arco que fica localizada na zona rural do município. O objetivo da visita foi ouvir demandas, apresentar soluções para atender solicitações da comunidade local, e também entregar materiais como lona e tela, que serão utilizados na construção de um tanque de peixe e uma horta educativa na Escola, ações que resultarão na garantia de uma melhoria na qualidade da alimentação escolar dos estudantes.

Na oportunidade a comunidade agradeceu pelas soluções de demandas, reforçou outras que foram ouvidas atentamente pelo gestor municipal e o vereador, Jefferson Lopes. Ronivon Maciel considerou a visita bastante proveitosa e se comprometeu a continuar trabalhando para oferecer soluções para as demandas apresentadas.

De acordo com o prefeito, Ronivon Maciel, “as comunidades da zona rural terão uma atenção especial na nossa gestão, nosso intuito é conhecer de perto as necessidades e desafios de modo a desenvolver um trabalho voltado para as pessoas do campo que de fato transforme a realidade vivenciada. Faremos os investimentos necessários para alcançar esse objetivo”, pontuou.