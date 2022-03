UPA e Clínica da Mulher promovem programação especial sobre saúde, em homenagem ao Dia da Mulher

Por Niceia Menegon | Ascom/SEMUS

07/03/2022 – Publicado às 02:21

Para a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, o mês de março marca um período de atenção especial à saúde da mulher. A Clínica da Mulher e a UPA 24h, realizam uma programação especial voltada à conscientização do público feminino para os cuidados com a saúde, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, na próxima terça-feira, dia 08 de março. O objetivo é reforçar as atividades educativas e de conscientização da importância com o cuidado da saúde entre as mulheres.

As abordagens seguirão a ênfase das principais temáticas relacionadas à saúde feminina no mês de março, como parte das atividades das campanhas nacionais, como o “Março Lilás”, de conscientização da importância da prevenção do câncer do colo do útero, e o “Março Amarelo”, de conscientização sobre a endometriose.

Na Clínica da Mulher, a atividade especial contará com uma palestra, a partir das 07h30, em parceria com o curso de enfermagem da UnirG, voltado para as pacientes e servidoras. Logo depois, será servido um café da manhã, a Clínica seguirá com todos os atendimentos de rotina com ênfase na orientação e conscientização dos cuidados da saúde da mulher.

A Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h também preparou uma programação especial, para pacientes e servidores. Uma roda de conversa em parceria com a Liga Estudantil da UnirG, das 17h às 19h.

O secretário municipal de saúde, Vânio Rodrigues, destaca a importância da conscientização das mulheres na prevenção de doenças e nos cuidados com a saúde.

“Para nós, da área da saúde, as campanhas de conscientização no mês de março são fundamentais e servem de alerta para todas as mulheres. O cuidado deve ser permanente, a prevenção ajuda detectar precocemente algumas doenças que oferecem grandes riscos à vida da mulher”, enfatiza Vânio.

“Março Lilás” e “Março Amarelo”

O “Março Lilás” é o mês de conscientização sobre a importância de se prevenir contra o câncer do colo do útero, a quarta maior causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Já o “Março Amarelo”, destinada à conscientização a respeito da endometriose, uma doença que atinge aproximadamente 10% das mulheres em idade fértil, ou seja, cerca de 6 milhões de brasileiras, segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

A endometriose costuma ser comum entre mulheres jovens em período fértil e pode se manifestar logo após a primeira menstruação. A doença acontece devido ao crescimento inadequado do endométrio, tecido que recobre a parte interna do útero e descama na menstruação.

Saúde da Mulher

A prevenção faz toda a diferença para a qualidade de vida da mulher. Em Gurupi, na rede pública de saúde, as mulheres contam com uma assistência integral à saúde.

As consultas e exames preventivos de rotina podem ser realizados nas Unidades Básicas de Saúde – UBS, gratuitamente. Caso a paciente necessite realizar exames mais específicos como ultrassonografia, momografia, inserção de DIU etc, ou acompanhamento obstétrico, como pré-natal de risco, pode contar com a assistência na Clínica da Mulher. Todos os encaminhamentos para a Clínica da Mulher acontecem via Regulação, com atendimento presencial aos encaminhamentos de gestantes e de pacientes que tenham exames preventivos alterados.

As UBS’s e a Clínica da Mulher funcionam de segunda à sexta-feira, das 07h às 17h. Para mais informações: 3313-1437