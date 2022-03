Parceria do PPGCS e Unitins fortalece pesquisas e formação qualificada na área da saúde no Tocantins

Por Samuel Lima | UFT

06/03/2022 – Publicado às 07:03

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) está com inscrições abertas até o dia 7 de março para a seleção 2022 do Mestrado Profissional em Ciências da Saúde. Das 27 vagas ofertadas, 12 são para comunidade externa e 15 reservadas para a parceria firmada entre o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) e a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) e Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), para o desenvolvimento do projeto Saúde nos Ciclos de Vida da Região Bico do Papagaio (Augustinópolis).

De acordo com o Edital, as 15 (quinze) vagas em parceria com Unitins e SES-TO serão distribuídas da seguinte forma:

05 (cinco) vagas para portadores de diploma de Graduação em Medicina reconhecido pelo MEC que atuem como docentes ou preceptores no Colegiado do Curso de Medicina da Unitins;

08 (oito) vagas para profissionais que atuem como médicos com vínculo efetivo no Hospital Regional de Augustinópolis e

02 (duas) vagas para técnicos administrativos da Escola Tocantinense do Sistema Único de Saúde Dr. Gismar Gomes (ETSUS-TO).

De acordo com o professor, Neilton Araújo de Oliveira, docente integrante do PPGCS, “a parceria entre o Mestrado Profissional em Ciências da Saúde e Unitins vai ampliar e fortalecer a pesquisa na área de saúde, assim como fomentar a formação qualificada de docentes da Unitins para atuação em cursos de graduação em saúde no Estado do Tocantins. Dessa forma, estamos comprometidos com o desenvolvimento regional, pois qualificar os professores e os profissionais da ETSus irá beneficiar não só os acadêmicos, mas a sociedade como um todo, certos de que, o conhecimento obtido pela pesquisa realizada no âmbito dos mestrados profissionais cria alternativas de solução de problemas práticos a partir dos desafios do ambiente de trabalho”.

O reitor da Unitins, professor Augusto Rezende, em matéria anterior postada no Portal de Notícias da Unitins, destacou que “essa ação faz parte do projeto de estruturação do curso de Medicina do Câmpus Augustinópolis, essa ampliação da área da saúde. É algo que foi previsto, há dois anos, quando iniciamos o processo de criação do curso, pois sabíamos que precisaríamos fazer um investimento na capacitação docente. E, assim, caminhamos para essa capacitação. Essa será a primeira turma, e agora procuramos os médicos e as pessoas que possam cumprir os critérios e, futuramente, serem professores da Unitins”.

Confira, no link abaixo, a íntegra do edital desta seleção:

Edital 01_2022 – PPGCS – Processo Seletivo para Aluno do Mestrado Profissional em Ciências da Saúde