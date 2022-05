Prefeito Ronivon Maciel prestigia cerimônia de abertura da 31ª edição dos JETS e 8ª dos Parajets, em Porto Nacional

A maior competição escolar do Estado movimentará o cenário esportivo da capital da cultura nos próximos dias. A abertura da 31ª edição dos Jogos Estudantis do Tocantins – JETS e 8ª dos Jogos Estudantis Paradesportivos do TO – Parajets, realizada pela Diretoria Regional de Ensino de Porto Nacional, aconteceu na noite desta terça-feira, 10, na quadra poliesportiva do Colégio Militar Custódia da Silva Pedreira. 12 municípios e aproximadamente 40 escolas participam do torneio.

As Unidades Escolares que participam desta etapa, passaram pelas etapas escolar, municipal e agora irão disputar a etapa regional de Porto Nacional. A solenidade reuniu alunos de Unidades Escolares de diversos municípios, gestores e autoridades de vários segmentos. Apresentações musicais e de dança animaram os estudantes/atletas, pais e comunidade presentes.

Foto: Dornil Sobrinho/ Secom Porto Nacional

Os Jets e os Parajets são promovidos pelo Governo do estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Educação e Diretorias Regionais de Educação (DRES) com apoio das prefeituras e Secretarias Municipais de Saúde e de Esportes e Lazer, além da Secretaria Estadual de Segurança Pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ligas Esportivas, Federações e Associações Esportivas, objetivando estabelecer de forma diferenciada um processo educativo por meio do esporte.

A fase regional dos JETS e dos Parajets de Porto Nacional é composta por alunos/atletas representantes dos seguintes municípios: Brejinho de Nazaré, Santa Rita, Santa Rosa, Silvanópolis, Chapada de Natividade, Fátima, Ipueiras, Monte do Carmo, Natividade, Pindorama, Ponte Alta e do município anfitrião, Porto Nacional. Entre as modalidades esportivas que serão disputadas estão: futsal, voleibol, handebol, vôlei de praia, tênis de mesa e atletismo.

O prefeito Ronivon Maciel enfatizou a importância da realização deste evento para os jovens que participam. “O esporte é educação, superação, saúde e vida. De competições como essa, de grande relevância e magnitude são revelados grandes atletas e eu fico muito feliz e emocionado em ver tantos jovens empolgados e determinados a vencerem em suas modalidades e categorias. Estou convicto de que teremos uma bonita competição para celebrarmos o retorno dessas atividades, após a pandemia que vivemos”, pontuou.

Foto: Dornil Sobrinho/ Secom Porto Nacional

Em sua fala, o secretário municipal de esportes e lazer, Diógenes Gonçalves, ressaltou, que “a intenção da realização dos jogos é incentivar talentos e reforçar práticas pedagógicas mais dinâmicas nas escolas. Ver essa quadra repleta de olhinhos brilhando, empolgados é muito gratificante”, frisou.

Os vencedores classificam-se para a etapa estadual, que levará os campeões a defenderem o Estado nas etapas nacionais.

Por: Nadya Mayara

Secretaria Municipal de Comunicação