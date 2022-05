Em Fátima, Governo do Tocantins inaugura obras de reforma e ampliação de colégio estadual nesta sexta-feira, 13

Nesta sexta-feira, 13, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), realiza a inauguração das obras de reforma e a ampliação do Colégio Estadual Conceição Brito, em Fátima. O evento será realizado às 15 horas, com a presença do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, autoridades locais e a comunidade escolar. Na sequência, todos participam dos festejos de Nossa Senhora de Fátima, na paróquia que leva o nome da padroeira do município.

A unidade de ensino recebeu uma reforma total e ampliação de três salas de aula e um refeitório, além da ampliação da biblioteca. O local passa a contar com 15 salas de aula, uma sala de música, uma de recurso, uma multiuso, uma de ciências e laboratório de informática, além de uma sala para fichamento, uma para direção, e uma para professores com banheiro. Foram investidos nas obras mais de R$ 6,1 milhões e é a última entrega do Programa Estrada do Conhecimento (PEC), desenvolvido com recursos do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável/PDRIS/Banco Mundial.

O colégio estadual ainda tem, em sua estrutura, uma secretaria, uma biblioteca, um refeitório, dois blocos de banheiros para alunos e duas quadras poliesportivas cobertas.

Atualmente, são 462 estudantes matriculados no ensino regular da unidade escolar, sendo Fundamental nos anos finais, Novo Ensino Médio e a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de 62 servidores. Essas obras irão aumentar a capacidade da escola que poderá atender 600 alunos por turno.

Mais recursos

Além da reforma do colégio, o Governo do Tocantins está destinando à Prefeitura de Fátima R$ 2 milhões, oriundos do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos, para construção de um complexo esportivo na cidade. De acordo com o prefeito José Antônio Andrade, a licitação da obra está em fase de homologação e a Ordem de Serviço será dada na próxima semana. O complexo esportivo contará com quadra coberta, campo society, quadra de vôlei, dentre outros.

Aniversário e história de Fátima

A história da cidade começa em 1973 com o desenvolvimento promovido pela construção da rodovia Belém-Brasília (BR-153), que, com o passar dos anos, fez aparecer estabelecimentos comerciais devido à passagem de veículos e a um povoado que se formava no local. O povoado teve um rápido desenvolvimento e os moradores construíram uma escola, na época, mantida pela Prefeitura de Porto Nacional. Em 15 de maio de 1982, foi elevado a município com o nome de Fátima, tendo no dia 13 de maio a comemoração da Festa da Padroeira, Nossa Senhora de Fátima.

Edição: Cláudia Peixoto

Revisão Textual: Marynne Juliate