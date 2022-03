Prefeito de Porto Nacional participa de cerimônia de abertura do Projeto Inclusão Digital na melhor Idade

Por Mychelle Tauane | Secretaria Municipal da Comunicação

25/03/2022 – Publicado às 11h18

O prefeito Ronivon Maciel participou na tarde desta quinta-feira, 24, da cerimônia de abertura do projeto “Inclusão Digital na Melhor Idade”, com o intuito de incluir e capacitar os idosos sobre tecnologia da informação e segurança digital. O curso terá duração de cinco meses e vai contemplar, inicialmente, 11 idosos que fazem parte da Universidade da Maturidade – UMA, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV, do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e Núcleo de Assistência Social – NAS.

Os contemplados vão participar das aulas e serão acompanhados por alunos do Instituto Federal do Tocantins – IFTO, que receberam treinamento durante 30 dias para receber os novos alunos. Ao final da capacitação, os idosos terão formatura de conclusão e certificado.

Em sua fala, Ronivon Maciel destacou que a formação intelectual é importante em todas as etapas da vida. “Não poderia deixar de passar aqui para falar com os nossos velhinhos e dizer o quanto esse trabalho do IFTO é importante para a inclusão no mundo digital. Com certeza, além de adquirir conhecimento, será também uma diversão para eles. É um momento importante e eu fico feliz por participar dessa conquista e entender que os nossos idosos precisam do nosso apoio”, disse.

O supervisor do projeto, Heleno Manduca, pontuou que em breve terão outras turmas, formadas em parceria com a prefeitura. “Os idosos irão ficar no Laboratório de Informática recebendo toda a capacitação e irão executar as atividades propostas. Após a conclusão desta turma, iremos continuar com o projeto em parceria com a prefeitura de Porto Nacional”, pontuou.