Prefeita de Palmas reúne secretários municipais durante Seminário de Gestão

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, se reuniu com os secretários municipais nesta terça-feira, 18, durante o Seminário de Gestão, evento restrito, que tem como objetivo apresentar um balanço dos últimos cinco anos, alinhar as prioridades e acelerar a execução do plano de governo proposto ainda em 2020.

Durante esta imersão, a prefeita reforçou o tom da gestão e exigiu de sua equipe muito comprometimento, zelo e responsabilidade com a coisa pública. Ela aproveitou a oportunidade para falar de política. “Nós estamos aqui para fazer gestão. Na hora certa, iremos anunciar o meu sucessor, que vai pegar um ótimo cenário. Por enquanto, peço que projetem a cidade. O interesse público fala mais alto do que qualquer outra coisa. O projeto da cidade está acima de qualquer projeto pessoal”, enfatizou.

O encontro segue durante a tarde. Neste primeiro momento, após a prefeita dar boas vindas, foi apresentado o atual panorama financeiro e orçamentário do município e o calendário oficial da Prefeitura de Palmas. Ainda pela manhã, houve uma participação do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Severiano Costa Andrade que abordou sobre os trâmites da Lei de Licitação.