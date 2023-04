Educação de Palmas entrega materiais do projeto para alunos do ensino fundamental

Como parte das ações do projeto Pró-Ideb 2023, que visam alavancar ainda mais os índices educacionais de Palmas no que diz respeito à avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), adquiriu e está distribuindo os materiais do Projeto ‘Aprova Brasil’ em toda a rede municipal de ensino. O material é composto de volumes de Língua Portuguesa e Matemática para cada ano do Ensino Fundamental.

O ‘Aprova Brasil’ é um projeto de intervenção direcionada que trata de forma específica a competência leitora que aborda as práticas de fluência e compreensão e a competência da matemática com base na resolução de situações-problemas. Ele é pautado nas matrizes de referência do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), propostas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC, seguindo as habilidades apresentadas a cada ano escolar na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Além das competências leitora e matemática, o projeto também desenvolve competências socioprofissionais como: foco, coragem, motivação, calma e segurança, dentre outras.

Para a diretora de Avaliação, Estatística e Formação da Semed, Maria Antônia Costa Andrade, o projeto de intervenção direcionada, oferece uma metodologia única, que se apoia em recursos impressos e digitais de qualidade e gestão pedagógica, trabalhando as competências e habilidades exibidas em avaliações externas como o Saeb. “O material do Projeto ‘Aprova Brasil’ é mais uma ferramenta para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Os suplementos de língua portuguesa e matemática vão contribuir para o desenvolvimento das crianças e auxiliando os professores no processo pedagógico”, acredita a diretora.

Maria Antônia explica ainda que os livros possuem um conjunto de lições, que desenvolvem as habilidades e um conjunto de simulados que, além de familiarizar os alunos com os modelos das avaliações oficiais, trazem informações relevantes a aprendizagem.

O material do ‘Aprova Brasil’ não substitui o livro didático, ele é um material complementar que apresenta uma metodologia apoiada em três dimensões: bloco de lições com conteúdos do projetoa avaliação de processo com simulados e análise dos resultados e estratégias de intervenção elaboradas com apoio pedagógico, uma série de recursos para facilitar a retomada de habilidades essenciais.

Texto: Semed/Palmas

Edição: Secom