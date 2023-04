Saúde promove campanha sobre saúde e segurança dos pacientes

Em atendimento às diretrizes do Ministério da Saúde (MS), a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) está promovendo, durante o mês de abril, a campanha interna Abril pela Segurança do Paciente. A ação objetiva sensibilizar os trabalhadores da saúde e a população sobre a importância dos cuidados relacionados à segurança do paciente, em especial as práticas assistenciais.

Na SES-TO, a ação vem sendo trabalhada pela equipe da Diretoria de Qualidade Hospitalar, da Superintendência de Unidades Próprias Hospitalares (SUHP), que vem propondo a implantação dos Núcleos de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), em hospitais públicos sob a gestão estadual. A implantação de estratégias para aprimorar a qualidade do cuidado e a segurança do paciente, identificando e disseminando boas práticas na área de segurança do paciente, é uma das metas prioritárias da SES-TO para 2023.

“Esse é projeto modelo que tem o potencial de transformar o nível da assistência que as nossas unidades próprias oferecem. O objetivo é que o paciente seja assistido de forma integral e tenha a sua segurança assegurada por meio de um atendimento cuidadoso e rotinas de trabalho estruturadas. Queremos unir humanização e especialização”, comentou a diretora de Qualidade Hospitalar da SUHP, Ariana Coelho.

“A implantação tem trazido resultados positivos nas unidades em que tem sido implantado, como é o exemplo do HRG [Hospital Regional de Gurupi], onde a equipe desenvolveu o procedimento da Caminhada Segura que consiste em verificar diariamente à beira leito o cumprimento dos seis Protocolos de Segurança do Paciente determinados pela Organização Mundial da Saúde”, acrescentou a diretora.

Na campanha, é realizado um checklist, que a equipe usa na caminhada segura, comum mapeamento de tudo o que acontece durante o atendimento de um paciente. Assim, é possível monitorar cada rotina e promover melhorias em todos os eixos da unidade.

“A campanha Abril pela Segurança do Paciente é uma iniciativa essencial para conscientizar sobre a importância de reduzir os danos desnecessários associados à assistência à saúde. Precisamos lembrar que a segurança do paciente começa antes de chegar ao hospital, e é nossa responsabilidade proporcionar-lhes o melhor cuidado possível durante toda a sua estadia. É fundamental compartilhar nossas experiências e avanços para acelerar a mudança e promover uma cultura de segurança na saúde”, disse o diretor-geral do Hospital Geral de Gurupi, Fernando Bezerra Mota.

As visitas para implantação e monitoramento do NQSP serão realizadas ao longo de todo o ano, visando à melhoria da assistência.

Segurança do Paciente

O programa foi instituído em 2013 com o objetivo de promover a cultura da segurança do paciente no País, por meio de ações voltadas para a prevenção de eventos adversos e para a melhoria contínua da qualidade dos serviços de saúde. Desde então, foram implementadas diversas iniciativas para garantir que os pacientes recebam um atendimento seguro e de qualidade.

