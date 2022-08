Durante agenda no Bico, Toinho Andrade recebe apoio da população, líderes e do deputado Fabion Gomes

Por Assessoria

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins e candidato a uma das vagas na Câmara Federal, em Brasília, deputado estadual Toinho Andrade (Republicanos), cumpriu agenda pela Bico do Papagaio nesta sexta-feira (26).

À tarde, Andrade foi recebido por lideranças em Aguiarnópolis e se reuniu com a população para falar sobre seus projetos.

Já durante a noite, Toinho Andrade participou ao lado do deputado estadual e candidato à reeleição, Fabion Gomes (PL), de um comício em Tocantinópolis para milhares de pessoas.

Fabion enalteceu a amizade com Toinho Andrade e declarou apoio a candidatura do presidente do Legislativo para deputado federal.

“Desde o dia em que cheguei à Assembleia, ele tem me ajudado. Eu escolhi por gratidão, de coração o meu amigo Toinho Andrade para deputado federal e coloco o seu nome para vocês, por que é um grande parceiro de Tocantinópolis. Tenho certeza que na Câmara Federal ele poderá fazer muito mais pelo nosso estado”, destacou o deputado Fabion Gomes.

O presidente do legislativo avaliou a recepção como bastante positiva e em seu discurso fez questão de destacar o trabalho do deputado Fabion no Legislativo.

“Aqui vão passar muitos candidatos que vão prometer o que não dão conta de fazer, mas acredito que a população de Tocantinópolis vai lhe dar novamente essa oportunidade de continuar trabalhando, pelo nosso estado e por essa maravilhosa cidade. O Tocantins precisa de um deputado como você. Um homem honrado, respeitado e que trabalha em benefício da população do nosso estado e em especial para a região do Bico do Papagaio”, afirmou Toinho Andrade.