Prazo para realizar atualização cadastral do Servir termina dia 28 de fevereiro

A Secretaria de Estado da Administração (Secad), por meio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins (Servir), informa que todos os beneficiários titulares do Plano devem atualizar seus dados até o dia 28 de fevereiro.

Secretarias como: Segurança Pública; Educação, Juventude e Esportes; Instituto de Gestão Previdenciária; entre outros, estão com números de atualizações realizadas muito baixos. É importante ressaltar que aqueles que não efetuarem o procedimento até o prazo final terá o plano suspenso por 360 dias.

“O servidor precisa ficar atento, porque é por meio desta atualização que teremos um contato mais direto com todos os beneficiários”, afirma superintendente de Benefícios e Atendimento ao Cidadão, Reginaldo Pereira.

Atualmente, o Servir oferece atendimento médico e odontológico a mais de 75 mil vidas, entre titulares e dependentes, ofertando importantes serviços em diversas cidades do Tocantins.

Como realizar a atualização

Para realizar a atualização, basta acessar o site do Servir (www.servir.life), clicar no banner “atualização cadastral” e preencher os campos solicitados. Para efetivação da atualização, é necessário baixar e aceitar o termo de responsabilidade. Também é possível realizar o procedimento de atualização por meio do aplicativo do Servir.