Governo do Tocantins realiza limpeza e desobstrução do sistema de drenagem das pistas na Ponte da Amizade e Integração

Manhã de boa visibilidade na Ponte da Amizade e Integração sobre o Lago Palmas. O tráfego na rodovia é intenso e normal ao longo da pista nos dois sentidos. A equipe da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) não precisou interditar nenhuma das faixas de rolamento para a realização de serviços nas pistas, mas alerta os motoristas para ficarem atentos às sinalizações e aos trabalhadores no local.

No vão maior, a ponte está passando por limpeza com capina, varrição, desobstrução do sistema de drenagem da pista de rolamento. Tudo isso, após terem finalizado os trabalhos de tapa-buracos no dia 13.

Os serviços estão sendo realizados pela equipe permanente e manutenção da ponte, mas a varrição da ciclovia sobre a ponte e a roçagem do capim no aterro não serão realizadas neste momento devido às constantes chuvas.

Com relação aos serviços de desobstrução do sistema de drenagem, a atividade é importante para evitar o acúmulo de água nas pistas em períodos de chuva, preservando a segurança da via e eliminando a possibilidade de derrapagem dos veículos.

“A manutenção da ponte faz parte de um trabalho contínuo da nossa equipe para que o cidadão tocantinense e os turistas possam desfrutar com segurança e tranquilidade esse nosso cartão-postal”, destacou o presidente da Ageto, Márcio Pinheiro Rodrigues.