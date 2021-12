Prazo para atualização cadastral do Servir foi prorrogado até dia 28 de fevereiro

O Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins (Servir), prorrogou o prazo para os beneficiários servidores realizarem sua atualização cadastral, agora o processo pode ser feito até o dia 28 de fevereiro.

“O servidor precisa ficar atento, porque é através desta atualização que teremos um contato mais direto com todos os usuários” afirma superintendente de Benefícios e Atendimento ao Cidadão, Reginaldo Pereira.

De acordo com a diretoria do Servir, apenas 65% dos beneficiários servidores executaram o procedimento, aqueles que não tiverem seus dados atualizados até o final do prazo, terão o plano suspenso por 360 dias.

Atualmente o Servir oferece atendimento médico e odontológico a mais de 75 mil vidas, entre titulares e dependentes. Ofertando importantes serviços em diversas cidades do Tocantins.

Como fazer

Para realizar a atualização, basta acessar o site do Servir (www.servir.life), clicar no banner da atualização cadastral e preencher os campos solicitados. Para efetivação a atualização, é necessário baixar e aceitar o termo de responsabilidade. Também é possível fazer a atualização através do aplicativo do Servir.