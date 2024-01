Prazo de inscrição para estágio no TRE-TO termina no próximo dia 22

Estagiar é um processo pelo qual todo estudante de curso superior precisa passar. Nesta fase, o aluno coloca em prática aquilo que está aprendendo ao mesmo tempo em que ganha experiência no mercado de trabalho. No Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), o Programa Estágio é uma via de mão dupla, que leva a vivência das atividades de um grande órgão público e retorna diversidade e conhecimentos acadêmicos.

É por isso que, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), o Tribunal lança o Edital 15/2023, processo seletivo para a entrada de novos estagiários cujas inscrições vão até as 12h do dia 22 de janeiro de 2024.

Para fazer a inscrição, o estudante deverá possuir cadastro atualizado na plataforma do CIEE. Logo após se inscrever, o candidato será guiado para realizar a prova online.

O estágio no TRE-TO é de 25 horas semanais e remunerado com uma bolsa de R$ 815,00 mais auxílio transporte.

Estudantes dos seguintes cursos superiores podem se inscrever:

Comunicação Social/Jornalismo

Ciências Contábeis

Direito

Sistemas de Internet

Ciências da Computação

Sistemas de Informação

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Análise de Sistemas

Informática

Administração

Para o curso de Jornalismo, são ofertadas 3 vagas na sede do Tribunal em Palmas. Já para o curso de Direito, estão disponíveis 1 vaga no cartório da 14ª Zona Eleitoral de Alvorada; e 1 vaga no cartório da 26ª ZE de Ponte Alta.

Demais cursos terão a formação de um cadastro reserva.

Não perca a chance de estagiar no TRE-TO!

Objetivo Estratégico:

9- Aperfeiçoar a governança e a gestão de pessoas