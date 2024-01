Deputado Antonio Andrade destina R$ 3 milhões para construção da Sede da Polícia Militar em Luzimangues

O Deputado Federal Antonio Andrade (Republicanos-TO) anunciou a destinação de R$ 3 milhões em emendas para a construção da nova Sede da Polícia Militar no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional.

O investimento do parlamentar representa um marco significativo para a segurança pública na região, proporcionando melhores condições de trabalho para os policiais e maior segurança para a comunidade local.

Os recursos serão utilizados na construção de uma estrutura moderna e funcional para a Polícia Militar, equipada com tecnologia de ponta e infraestrutura adequada para atender às necessidades da força de segurança.

Vale ressaltar também que a Polícia Militar terá estrutura física para prover projetos de assistência social para crianças carentes do distrito.

Antonio Andrade ressaltou a importância do investimento para o distrito de Luzimangues. “A segurança pública é um dos pilares do bem-estar social. Com essa emenda, a nova sede da PM vai fortalecer a presença policial na região, o que contribuirá para a redução da criminalidade e mais tranquilidade no dia a dia para os cidadãos”, afirmou.

Além de melhorar as condições de trabalho dos policiais, a nova sede também possibilitará um atendimento mais eficiente à população, garantindo uma resposta mais rápida a ocorrências e um patrulhamento mais efetivo no distrito.

O Comandante da PMTO, Coronel Márcio Antônio, agradeceu o deputado pela destinação do recurso. “Este é um momento histórico para a PM. Obrigado deputado Antonio Andrade. A construção da nova Sede da PM é um passo importante para tornar Luzimangues um lugar mais seguro para os moradores”, disse.

A previsão é que as obras da sede tenham início no primeiro semestre de 2024, e a comunidade local aguarda com expectativa a conclusão deste importante projeto que irá fortalecer a segurança pública na região.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade