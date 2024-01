TRE-TO tem à disposição 4 mil urnas eletrônicas para eleições municipais deste ano

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) terá quase 5 mil urnas eletrônicas disponíveis para o pleito municipal de outubro deste ano. Do total, 4 mil já estão nas dependências do tribunal. O Tocantins receberá em breve 919 urnas eletrônicas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com isso, totalizará 4.924 mil unidades disponíveis para que os cidadãos possam escolher seus representantes, vereadores e prefeitos, nas 139 cidades tocantinenses.

Desse quantitativo, 2.005 mil são urnas eletrônicas modelo 2020. Vale lembrar que no ano de 2023, nos meses de agosto e setembro, a Justiça Eleitoral do Tocantins recebeu 2 mil urnas.

O presidente do tribunal tocantinense, desembargador João Rigo Guimarães, destaca que a preparação de todo o processo eleitoral foi iniciado logo após o pleito de 2022. “O TRE do Tocantins, como a Justiça Eleitoral em todo o país, não para. Assim que termina todo o trabalho de uma eleição, é feita a avaliação e consequentemente o planejamento do próximo pleito”, disse. O planejamento instituído pelo TRE-TO tem acompanhamento permanente. “Tanto a logística como as contratações, além dos serviços e demais providências seguem este plano muito bem elaborado, com a excelência de qualidade do tribunal e seu corpo de servidores e colaboradores na missão de realizar uma eleição segura, transparente, com credibilidade e legitimidade”, complementou.

Já o secretário de tecnologia da informação, Valdenir Borges Junior, ressalta que essa modernização tecnológica é importante para o processo eleitoral. “É uma evolução contínua da Justiça Eleitoral no parque de sistema de urna eletrônica, pois elas passam por constante evolução, tanto no quesito sistema quanto no próprio equipamento, e esse modelo 2022 é mais um exemplo disso. Permanece com a mesma segurança, mas agora com mais agilidade e acessibilidade para o eleitor”, afirma.

Processo de ajustes das urnas

Após todo o lote de urnas eletrônicas chegar à Central de Urnas do TRE-TO, os equipamentos entrarão em processo de manutenção, como os testes de funcionamento. Além de realizar a instalação da certificação que atesta o aparelho como urna válida e apta para uso nas eleições.

Ao concluir estes passos, são efetuados testes no sistema e simulados nacional de hardware da urna eletrônica programados pelo TSE, tudo para garantir a eficácia no dia do pleito. Finalizado todos os procedimentos, a partir de julho deste ano, será feita a distribuição para todos os cartórios eleitorais, de acordo com a necessidade de zona eleitoral tocantinense, de modo que, até outubro do mesmo ano, todas já estejam em seus devidos locais de uso.

TSE: Novos aparelhos

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram contratadas 219.998 urnas eletrônicas para todo o país. Destas, 177.815 urnas (80,83%) já foram entregues aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Com a expectativa de que a produção das novas urnas seja concluída até o próximo mês (fevereiro).

O TSE informa ainda que as novas urnas eletrônicas, são equipamentos modernos e 18 vezes mais rápidos que o modelo 2015. O que favorece o eleitorado no pleito de 2024, na escolha dos representantes para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

