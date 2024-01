Empreendedores interessados em comercializar na Feira de Taquaralto têm até dia 23 para se inscreverem

Os empreendedores interessados em exercer atividades de feirantes no ramo de peixaria, cereais, hortifruti e artesanato na Feira Maria das Dôres Brito podem se inscrever a partir desta terça, 9, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem). O edital de chamamento público Nº 001/2024 foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta segunda, 8, e traz os detalhes da seleção.

As inscrições seguem até 23 de janeiro, e podem ser efetivadas das 13 às 19 horas, na Casa do Empreendedor, situada no endereço 104 Norte, Rua NE 1, Lote 31, em frente a Loja Nosso Lar. A lista de documentos necessários, assim como outras informações relevantes, está disponível aqui. Mais informações também podem ser obtidas pelo (63) 3212-7323.

São oferecidas 34 vagas para feirantes pessoas físicas e jurídicas (Microempreendedores Individuais – MEI), sendo elas divididas da seguinte forma: dois boxes de peixaria; nove bancas de cereais; 11 bancas de hortifruti, e destas, seis vagas são preferencialmente para produtores rurais; oito bancas de frutas, sendo cinco vagas preferencialmente para produtores rurais; e quatro bancas de artesanato. “Serão selecionados para cadastro de reserva, após o sorteio dos contemplados, cinco suplentes de cada área/atividade, respeitada a ordem de sorteio para a composição da suplência”, fixa o edital.

A Feira Maria das Dôres Brito, antiga Feira da Promessa, está instalada na Rua P4, no Setor Sul, em Taquaralto, e, conforme consta no edital, funciona de 7 às 19 horas, período em que é obrigatório aos empreendedores selecionados comercializar seus produtos.

A estrutura do local foi inaugurada em agosto de 2023. Na ocasião, a prefeita Cinthia Ribeiro entregou a primeira etapa da feira, em que foram destinadas, inicialmente, vagas para os ambulantes que atuavam na Praça da Matriz. O espaço tem capacidade para abrigar até 300 feirantes, contendo praça de alimentação, peixaria, bancas de artesanatos, importados, temperos e condimentos, hortaliças, verduras e frutas, além de banheiros, bebedouro e salas administrativas. Saiba mais aqui.

Sorteio

O sorteio dos interessados a serem credenciados será no dia 25 de janeiro de 2024, às 14 horas na própria unidade.

História

O nome escolhido, Maria das Dôres Brito, presta uma homenagem à feirante que desempenhou um papel crucial na promoção da tradição das feiras na Capital. Das Dores, como era carinhosamente conhecida, foi uma feirante que sustentou sua família por meio do comércio, mas também se tornou uma figura querida entre os feirantes, por sua atuação em defesa da categoria. Morreu vítima da covid-19, em 9 de outubro de 2020.