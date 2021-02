Prefeito Ronivon cancela Carnaval e fala sobre o Comércio, quanto aos Decretos

…

Por Romilton Messias

Jornalista DRT-TO 757

A Prefeitura de Porto Nacional, por meio do Decreto nº 286 publicado na terça-feira, 9, determinou que no período de 12 a 16 de fevereiro de 2021, fica cancelado as festividades decorrentes do carnaval no ambiente público ou privado, na zona rural, em clubes, espaços de festas, pousadas, hotéis, bares, restaurantes, flutuantes ou vias públicas do município.

De acordo com decreto, as igrejas também estão proibidas de realizarem retiros. A finalidade é coibir aglomerações e minimizar a contaminação pelo novo Coronavírus e, a sobrecarga no sistema de saúde.

Em entrevista à reportagem do Jornal Folha do Tocantins, o prefeito municipal, Ronivon Maciel, falou sobre a importância do novo decreto, o combate à contaminação do Covid-19 no município, e o comportamento do Comércio quanto às reivindicações do paço.

Confira a entrevista:

Novo Decreto

“Tudo iniciou praticamente no ano passado, no período de carnaval. Estamos em um período em que ainda a pandemia se encontra na sua ascendência. A preocupação nossa, é buscar mesmo a garantia da segurança e ter muita prudência. O Decreto vem só reforçar e, de uma certa forma nos posicionar diante da população, de que realmente temos uma gestão com muita responsabilidade”, pontuou.

Contaminação no município

“Ainda é muito preocupante, temos procurado manter a fiscalização, e o diálogo em relação à questão do decreto, conscientizar a população da necessidade de respeitar o decreto e, fazer com que ele possa realmente acontecer”.

“O momento agora é mais de usar a consciência, do que ter leis, não é simplesmente ter o decreto. É envolver toda população, então a proposta é isso, reforçar a necessidade de poder usar a consciência”, enfatizou.

O Comércio e as reivindicações da Prefeitura

“Tem atendido, até porque, quando a gente confeccionou esse novo decreto, buscamos conversar com eles, dialogar com eles, inclusive se sentiram bastantes respeitados e, me agradeceram pela forma como foi conduzido” – disse o prefeito sobre posicionamento do Comércio.

“Estamos organizando um material de publicidade impresso, pra ajudar também a eles, tentar mostrar e sensibilizar a população da necessidade. Porque às vezes, o comerciante tem um pouco de dificuldade de repassar isso para o cliente. Estamos organizando esse material nesse sentido, inclusive já tem material digital, que já foi liberado”, finalizou Ronivon Maciel.