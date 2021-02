BRK Ambiental: Obras de saneamento em Gurupi seguem durante o período de carnaval, confira o cronograma

…

​​A BRK Ambiental, responsável pelos serviços de saneamento em Gurupi e em outras 46 cidades do Tocantins, continuará trabalhando durante o período de carnaval nas obras de implantação de redes de coleta de esgoto. As obras ocorrem no centro da cidade e nos setores Nova Fronteira, União V e Cruzeiro.

A chegada do saneamento a novas regiões de Gurupi reforça o compromisso da empresa de transformar a vida das pessoas. Essa é uma mudança com impacto positivo em qualidade de vida, educação e, principalmente, na saúde dos moradores da cidade, como explica o engenheiro da BRK Ambiental, Orlei Tamanho.

“O percentual de acesso aos serviços de esgotamento sanitário não chega à metade da população no Brasil. Gurupi é um dos municípios que está avançando para que possamos mudar a realidade do país com relação ao acesso a esses serviços, que impactam diretamente a vida das pessoas”, explica Orlei.

As interdições ocorrem das 7h às 18h. Portanto, caso precise transitar pela região opte por vias alternativas. Confira os trechos de obras durante essa semana:

Centro de Gurupi

Segunda-feira (15)

Rua 10, entre Av. Maranhão e Goiás

Terça-feira (16)

Rua 19, entre Av. Maranhão e Goiás

Quarta-feira (17)

Rua 19, entre Av. Maranhão e Goiás

Quinta-feira (18)

Rua 20, entre Av. Maranhão e Goiás

Sexta-feira (19)

Rua 20, entre Av. Maranhão e Goiás

Setor Nova Fronteira

Segunda-feira (15)

Rua 80 entre as ruas 80C e 80D

Rua 80D entre as ruas 80 e 78C

Rua 80E entre as ruas 80 e 70

Terça-feira (16)

Rua 80 entre as ruas 80C e 80D

Rua 80D entre as ruas 80 e 78C

Rua 80E entre as ruas 80 e 70

Quarta-feira (17)

Rua 70B entre as ruas 70 e 78C

Rua 62 entre as ruas 70 e 78C

Rua 70 entre as ruas 70B e 62

Quinta-feira (18)

Rua 70B entre as ruas 70 e 78C

Rua 62 entre as ruas 70 e 78C

Rua 70 entre as ruas 70B e 62

Sexta-feira (19)

Rua 80 entre a rua 80C e Av. E

Rua 80C entre as ruas 80 e 78C

Avenida E entre as ruas 70 e 80

Sábado (20)

Rua 80 entre a rua 80C e Av. E

Rua 80C entre as ruas 80 e 78C

Avenida E entre as ruas 70 e 80

Setor União V

Segunda-feira (15)

Rua F entre rua 21 e rua 20

Terça-feira (16)

Rua F entre rua 21 e Av. contorno

Quarta-feira (17)

Av. Ceará entre Av. beira rio e rua 21

Quinta-feira (18)

Av. Ceará entre rua 21 e av. contorno

Sexta-feira (19)

Av. Ceará entre Av. contorno e rua D

Setor Cruzeiro

Segunda-feira (15)

Rua A entre Rua J e Rua K

Terça-feira (16)

Rua A entre Rua J e Rua K

Quarta-feira (17)

Rua A entre Rua J e Rua K

Quinta-feira (18)

Rua J com Rua M

Sexta-feira (19)

Rua J com Rua M