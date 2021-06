População vacinada com a primeira dose da AstraZeneca até 29 de março já pode tomar a segunda

A Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) convoca todas as pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina AstraZeneca até o último dia 29 de março para tomarem a segunda dose do imunizante a partir desta quinta-feira, 17. Para se vacinar, o público composto por trabalhadores da saúde e idosos, deve agendar a vacinação no sistema de agendamento. Acesse aqui.

Os atendimentos acontecerão, mediante agendamento, em 15 unidades de saúde da Capital, em faixas de horário diferentes (ver programação abaixo com horários e locais). A Semus informa que se o cidadão não tiver acesso à internet, deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência.

O usuário deve comparecer no local de vacinação com o cartão de vacina com registro da primeira dose, cartão do SUS e documentos pessoais.

A segunda dose da Coronavac também está sendo aplicada na Capital, no entanto, diferente da AstraZeneca, somente nas Unidades de Saúde da Família (USFs) da 403 Sul, 409 Norte e José Hermes, no Setor Sul, das 13 às 19 horas.

Mais detalhes da vacinação contra a Covid-19 podem ser conferidos na home da Semus.

Programação (quinta, 17, e sexta, 18)

Das 13 às 17 horas

USF 307 Norte

USF 405 Norte

USF 409 Norte

USF 207 Sul

USF 403 Sul

USF 1103 Sul

USF 1206 Sul

USF Jose Hermes

USF Bela Vista

USF Novo Horizonte

USF Taquari

USF Morada do Sol

USF Taquaruçu (agendamento na própria unidade)

USF Buritirana (agendamento na própria unidade)

Das 16 às 20 horas

USF 1004 Sul