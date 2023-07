População de Palmas recebe informação sobre convívio seguro com capivaras

Uma ação conjunta entre a Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA) e a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) prevista para este sábado, 15, no Parque Cesamar, planeja levar informações à população sobre a forma segura de convívio com as capivaras que vivem naquele local.

O trabalho, que será intitulado ‘Dia D das Capivaras’, deve ser realizado das às 15 às 19 horas, e irá abordar também as formas de prevenção à febre maculosa, com este animal como um de seus hospedeiros mais habituais.

Vale destacar que as capivaras que vivem no Parque Cesamar são animais silvestres, integrados a esta região. Elas podem ser encontradas com frequência tanto no Parque, quanto ao longo das margens dos córregos que cortam Palmas, especialmente do Ribeirão Taquaruçu.

A presidente da FMA, Meire Carreira, explicou que na Capital nunca foi registrado nenhum caso da doença. “Porém, seguimos vigilantes, já fizemos um diagnóstico populacional das Capivaras e a Secretaria de Saúde faz o monitoramento constante em diversas áreas verdes e não temos registro de doença. Porém, com as notícias de casos da febre maculosa registrados no País, temos a prevenção como nossa maior aliada.”

Ela orientou os frequentadores a darem preferências a roupas que protejam mais o corpo, como calças compridas, camisetas de manga e tênis durante os passeios no Parque Cesamar. “É importante, porque o corpo fica mais coberto e previne para a ação dos carrapatos. As roupas claras também facilitam a visualização, caso algum carrapato esteja fixado”, ensinou a presidente da FMA.

Outros cuidados a serem observados são evitar sentar direto no chão, não tentar tocar os animais, que além de prevenir os carrapatos também previne outros incidentes, considerando que são animais silvestres. “Também não é permitido alimentar as capivaras, por terem hábitos alimentares próprios e podem ter problemas de saúde”, alertou Meire Carreira.

Vacinas

A diretora de Vigilância em Saúde da Semus, Meire Silva Rodrigues, antecipou que além de informar sobre as capivaras, seu modo de vida, e doenças que podem ser transmitidas por esses animais, o Dia ‘D’ também vai disponibilizar vacinas contra a gripe e a covid. Também serão oferecidos testes de glicemia e verificação da pressão arterial aos frequentadores do parque.

“Neste dia, além da oportunidade de levar informações aos frequentadores do parque sobre o convívio harmonioso com as capivaras, também vamos oportunizar a todos a atualização do cartão de vacinas. Serão ofertadas todas as vacinas do calendário vacinal para assim ampliarmos nossa cobertura e garantir mais saúde à população de Palmas”, defendeu Meire Silva.

Febre Maculosa

A diretora da Semus explicou que a febre maculosa, é causada pela bactéria da espécie Rickettsia rickettsii. O contágio dessa doença se dá por meio do carrapato-estrela infectado, tendo entre seus hospedeiros a capivara. Mas também pode ser encontrado em outros animais como aves e equinos.

Capivaras

A capivara é uma espécie de mamífero roedor que vive em grupos, normalmente em habitats associados a rios, lagos e pântanos e se alimentam de gramíneas. No entanto, é um animal com grande capacidade de adaptação, podendo viver em ambientes bastante alterados pelo ser humano.

Além do Parque Cesamar, em Palmas, estes animais podem ser vistos às margens de córregos ou fragmentos de áreas de mata ciliar onde há disponibilidade de fonte de alimento e recursos hídricos para que eles possam viver e se reproduzir.

Texto: Georgethe Pinheiro – Secom/Palmas

Edição: Secom